Bevideóztak Cseh Katalin lába közé, arra kérik a megafonosokat, hogy töröljék a videót

„A tegnapi napon több megafonos propagandista egy olyan videót tett közzé rólam a közösségi oldalaikon, amiben úgy próbálnak politikai jópontokat szerezni a saját táboruknál hogy bezoomolnak a lábam közé, a nőiségemben, emberi méltóságomban engem gyalázó kommentárokkal kísérve. Arra szeretném kérni Trombitás Kristófot, Apáti Bencét, és az összes kedves megafonos kollégájukat, hogy töröljék ezt a videót, és kérjenek bocsánatot.

Nem jogi érvekre alapozva teszem ezt, hanem az alapvető emberi minimumra hivatkozva, a normális társadalmi együttélés szabályainak szellemében

– írta Cseh Katalin.

Az ügy előzménye, hogy a Media1 arról írt: Trombitás Kristóf, a Megafon egyik arca a Facebookons egy olyan Reels-videót tett közzé, amelyben a Momentum politikusát személyében, emberi, női méltóságában is gyalázza. Trombitás olyanokat is mondott a portál szerint a videóban, hogy Cseh Katalin a választási siker érdekében még „muffot is villantott”, illetve Sharon Stone-t játszott. Pár órával később a Megafon másik munkatársa, Apáti Bence is feltöltött egy ehhez hasonló videót a YouTube-ra.

„Minden női politikus számára ez a napi realitás, egyszerűen tűrhetetlen és elfogadhatatlan”

Cseh Katalin minderről azt írta csütörtök posztjában: „Amikor kijött ez a videó, akkor többen biztattak arra, hogy tegyek feljelentést, tereljem jogi útra az ügyet. Ezt nem fogom megtenni, mert őszintén szólva semmi kedvem ahhoz, hogy a tisztelt bíróság hosszasan elemezgesse azt, hogy a közszereplőknek vajon kötelességük-e tűrni, hogy a szoknyájuk alá közelítsenek be az őket kritizáló ellenoldali szószólók, hogy a fehérneműjüket fotózgassák. Én tényleg nem tudom elképzelni azt, hogy pártállástól teljesen függetlenül bárki is normálisnak tekintse azt, hogy a nyilvánosság elé álló nőknek a munkakörük része legyen az ilyen jellegű, méltatlan, zaklató, traumatizáló abúzus. Itt nem a törvény betűjének kell visszatartó erővel bírniuk, hanem az alapvető humánumnak”.

Hozzátette: azt megérte, ha kritizálják, „sokszor durva vagy akár méltatlan módon” , de

az azonban egyszerűen nem normális, hogy a közszereplést vállaló nőknek a jogos vagy jogtalan kritikák mellett azt is szó nélkül kell tűrniük, hogy naponta kapunk kéretlen képeket férfiak nemi szervéről, hogy rendszeresen olyan üzeneteket kell olvasnunk, ami a megerőszakolásunkra vagy megcsonkításunkra buzdít, hogy gyalázatos stílusban beszélnek a külsőnkről, vagy, hogy halálos fenyegetéseket kapunk. Bátran állíthatom, hogy minden női politikus számára ez a napi realitás, politikai oldaltól teljesen függetlenül, és ez egyszerűen tűrhetetlen és elfogadhatatlan.

„Az olyan videók, mint amik most rólam készültek, nem csupán nekünk, politizáló nőknek elképesztően károsak, hanem a társadalom egészének is. Normalizálják azt az online abúzust, amitől fiatal lányok tömegei szenvednek, legitimálják azt a tragikusan elterjedt gyakorlatot, amikor férfiak az exeikről terjesztenek manipulált, vagy beleegyezés nélkül készült intim képeket. Azt a hatást keltik, hogy ha valaki egy nőt kritizálni akar, akkor elfogadható az, hogy ezt a külsejének gyalázásával, vagy az emberi méltóságának aláásásán keresztül tegye” – írta Cseh Katalin.

Hozzáfűzte: „Ha azt szeretnénk, hogy a társadalmunk biztonságosabb hely legyen minden nő számára, ha hiszünk abban, hogy fontosak a női hangok a közbeszéd formálásában, akkor csírájában kell elfojtanunk ezeket a gyakorlatokat. Kedves megafonos-fideszes főnökség, higyjétek el nekem, ezekkel a videókkal nem csak azt éritek el, hogy az általatok gyűlölt és megvetett Cseh Katalint lelkileg megtöritek, hanem azt a példát állítjátok minden egyes nő elé – jobboldaliaknak, baloldaliaknak, liberálisoknak, mindenkinek –, hogy még véletlenül se vállaljon politikai szerepet, mert annak az a következménye, hogy az ehhez hasonló abúzus velük is következmények nélkül megtörténhet.

Szerintetek elfogadható lenne az, ha egy fideszes női politikusról készülne egy ellenzéki sajtótermékben egy hasonló videó? Hol van az a hirtelen megtalált feminizmus, ami Varga Judit esete után bejárta az egész jobboldalt?

– írta posztja végén Cseh Katalin, majd azt is hozzátette: „Biztos vagyok benne, hogy ugyan teljesen máshogy látjuk a közügyek helyzetét, a lelketek mélyén ti sem egy olyan világot képzeltek el a lányaitoknak, barátnőiteknek, női szeretteiteknek, amiben normalizálva van az ilyen típusú zaklatás. Kérlek titeket, ennek szellemében cselekedjetek”.

Pár évvel ezelőtt már volt már egy, a mostanihoz nagyon hasonlító eset, akkor Nagy Blankával szemben követték el ugyanezt.