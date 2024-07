Rangos díjat nyert egy magyar kávé

A Herz Coffee két évvel a márka milánói World of Coffee 2022-es sikeres bemutatkozását követően, 2024. június 27. és 29. között a Koppenhágában rendezett World of Coffee 2024 show-n a Roaster Village-ben mutatta be a Herz Coffee minőségi kávéit a specialty kávét kedvelőknek. A Herz Coffee a Packaging kategóriában pályázott a környezetbarát, multifunkciós fémdoboz csomagolásával és el is nyerte a díjat.