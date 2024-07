„Persze, hogy létezik Kubatov-lista, de ebben semmi szégyellnivaló nincs, más pártoknak is van ilyenje. Mi ezt a munkát már régóta csináljuk, 20 éve gyűjtjük az aláírásokat” – jelentette ki Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója és alelnöke, a Ferencvárosi Torna Club vezetője az Index Konkrétan Rónai Egonnal című műsorában.

A politikus leszögezte, az ellenzéki vádakkal szemben semmilyen illegális adatgyűjtést nem végeznek a kormánypárt aktivistái, ugyanis azon választópolgárok, akik szerepelnek a Fidesz nyilvántartásában, maguk járultak ehhez hozzá.

Erről szól a politika, nem? Hogy felkeressük a választóinkat és személyesen beszélgetünk velük, nem csak üzenetekkel és telefonokkal bombázzuk őket

– hangsúlyozta a Fidesz pártigazgatója.

Kubatov szerint a Fidesz mozgósítási rendszere ezúttal is jól vizsgázott, hiszen ma Magyarországon ők az egyetlen párt, amelyik egy nap alatt képes eljutni egymillió emberhez. Ez szerinte Európában is egyedülállónak mondható, talán csak Szerbiában Alekszandar Vucsicsék építettek hasonló aktivistahálózatot.

Elárulta azt is, hogy egy nappal a választások előtt a visszajelzések alapján már meg tudja becsülni, hogy végül nagyjából hány szavazatot fognak kapni. Ez a legutóbbi EP-választáson is így történt, mindössze 50 ezret tévedett. Azt azonban elismerte, hogy a mozgósítás, a választópolgárok felkeresése önmagában még kevés a győzelemhez, becslései szerint 4-5 százalékot tud hozzáadni a végeredményhez.

Minden erőnket beletettük ebbe a választásba, szükség is volt rá

– jelentette ki.

Az európai parlamenti választáson kapott több mint 2 millió voksból azt a következtetést vonta le, hogy az emberek többsége egyetért a kormányoldallal a béke kérdésében, ez pedig szerinte jó dolog. Arra a felvetésre, miszerint az ellenzék is nyilvánvalóan békét szeretne a szomszédunkban zajló háború esetében, Kubatov úgy felelt, hogy Orbán Viktor mindent megtesz annak érdekében, hogy legalább a béketárgyalások megkezdődjenek az oroszok és az ukránok között, ő azonban a baloldaltól még az igyekezetet sem látta ebben az ügyben.

A műsorban kikértük a véleményét Gyurcsány Ferencről is, aki mostanában több bírálatot is kapott ellenzéki oldalról amiatt, hogy közéleti szerepvállalásával hozzájárul a Fidesz sikeréhez, ő azonban az Indexnek adott interjújában is leszögezte, hogy nem kíván visszavonulni a politikától.

Arra a kérdésre, hogy örülnek-e ennek a kormánypártban, Kubatov azt mondta, nem tudja, de ő személyesen egy karizmatikus embernek tartja az egykori miniszterelnököt, aki egy darabig komoly ellenfelük is volt, de aztán

olyat hibázott, amely végleg megpecsételte a sorsát.

A Fidesz pártigazgatója szerint amúgy is teljesen mindegy, hogy ők mit gondolnak az ő visszavonulásáról, mert Gyurcsányt szívós embernek tartja, aki „nem adja egykönnyen a bőrét”, így szerinte még sokáig fog tartani vele ez a küzdelem.

Magyar Péterről is megvolt a véleménye Kubatovnak. A Fidesz alelnöke elmondta, régóta ismeri őt, mert jóban volt a volt feleségével, Varga Judittal, korábban gyakran megfordultak együtt a Fradi meccsein is, ahol szerinte mindig Magyar volt az egykori igazságügyi miniszter „plusz egy fője”. A Tisza Párt alelnökét korábban „focistafeleségnek” is nevezte emiatt, most pedig azt mondta, egy ripacsnak tartja.

Kubatov úgy látja, Magyar Péter az egész kampányban magáról beszélt, ez pedig nagyon távol áll attól, ahogy ő a politikáról gondolkodik. Szerinte a Tisza Párt alelnökének hirtelen jött sikere egy világtrend része, amelyre érdemes odafigyelni, de félni nem fél tőle. A megjelenése szerinte nem ártott különösen a Fidesznek, becslései szerint körülbelül 2 százaléknyi szavazót vitt el tőlük, a baloldalt viszont romba döntötte.

Gazprom és Fradi

A műsorban természetesen szóba került a Ferencvárosi Torna Club is. Kubatov a klubot ért bírálatok kapcsán úgy fogalmazott, hogy a Fradi nem államhoz köthető cégek támogatásából működik, a bevételek döntő részben a piacról származnak, ezt az UEFA nem is hagyná. Szerinte a Fradi egy sok évtizede komolyan menedzselt klub, amelynek komoly szurkolótábora van az egész országban, a nemzetközi szerepléseik miatt pedig érdemesek a támogatásokra.

A lehetséges Gazprom-szponzorációról úgy fogalmazott, semmi kivetnivalót nem lát abban, ha egy orosz vállalat, amely egyébként „irdatlan hasznot húz a gázszállításokból”, befektetne a magyar sportba és szerződést kötne velük, ennek esélyét azonban most öt százalékra becsüli. Elmondása szerint nem valamelyik állami szerv, hanem ők, mint Ferencváros tárgyalnak velük, az ajánlatukat már el is küldték a Gazpromnak, de ez idáig nem érkezett válasz az orosz féltől.

