Magyar Péter elárulta, mennyi pénzt kapott a pártja Bojár Gábortól

Magyar Péter szerint Bojár Gábor mindössze 5-6 millió forinttal támogatta a Tisza Pártot, de nem az üzletember a párt legnagyobb támogatója. Az RTL megszólaltatta magát az üzletembert is, aki ugyan pontos összeget nem mondott, de elmondása szerint csupán néhány milliós összegről van szó.

Magyar Péter szerint Bojár Gábor üzletember csupán néhány millió forinttal támogatta a Tisza Pártot, amivel az üzletember egyáltalán nem a párt legnagyobb támogatója – számolt be az RTL Híradó.

Még március közepén hívta meg egyik rendezvényére Magyar Pétert a Szeretem Magyarországot Klub, amelynek tagja Bojár Gábor milliárdos is. Az üzletember szerint ezután kereste meg Magyar Péter, és támogatást kért tőle.

Bojár szerint azonban egyáltalán nem volt nagy összeg, amivel a fiatal politikus indulását segítette.

Több mint félmillió, azt elmondtam. Néhány millióról van szó, tehát semmi esetre sem százmilliókról. Messze nem az a nagyságrend, sőt, nem is tízmilliók

– válaszolt az üzletember az RTL megkeresésére.

Bojár Gábor azt mondta, azért adott pénzt Magyar Péternek, mert bár konzervatív értékrendje és világképe nem áll közel az ő liberális szemléletéhez, benne látja a lehetőséget, hogy valóban gyengítse a szerinte tragikus Orbán-rendszert.

Az üzletember szerint azonban Magyar Péter nem örült annak, hogy nyilvánosságra került a neve.

„Azt hallottam vissza, nem örült annak, hogy én nyilvánosan vállaltam. Pedig én megmondtam neki, hogy nyilvánosan vállalom. Tehát akkor, amikor mondtam, hogy én tudom, a saját nevemben, nem a cégem nevében. Nem sokszorosítógépet veszek neki vagy színpadot, hanem cashben átutalom, amit támogatásra tudok szánni, és a nevemmel vállalom” – fogalmazott Bojár Gábor.

Magyar Péter szerint ők soha nem titkolták, hogy miből finanszírozzák a párt költségeit. Néhány napja elindították a támogatói kártya programot is, de sokan nem ezzel, hanem egyedi befizetésekkel támogatják őket.

Emlékeim szerint Bojár Gábor 5-6 millió forinttal támogatta szerintem már a pártot, tehát akkor már megvolt szerintem a párt. Nem ő volt a legnagyobb támogatónk. Van több vállalkozó, aki támogatott már minket, és ahogy említettem, már 15 ezer ember kiváltotta ezt a rendszerváltó kártyát. Egyébként legalább 20 vagy 25 ezer honfitársunk van, aki már valamilyen támogatást nyújtott nekünk

– reagált a politikus.

Programhirdető rendezvényt hirdettek

Magyar Péter azt mondta, hogy ő és a Tisza Párt vezetői tisztában vannak azzal, hogy az uniós és önkormányzati választáson szerzett 30 százalékos támogatottság nagy felelősséggel is jár, ezért szeretnék a választóiknak és támogatóiknak megmutatni, hogy hogyan szeretnének élni ezzel a felelősséggel.

„Ez egyrészt vonatkozik a pártépítésre, a programalkotásra és a felkészülésre a következő országgyűlési választásra. Úgyhogy ezért hívtuk össze a támogatóinkat, szimpatizánsainkat és a tagjainkat, hogy erről tudjunk közösen beszélni most szombaton” – tette hozzá.

Magyar Péter szombatra hirdette meg az elmúlt hónapok munkáját összefoglalaló eseményüket, amelyen egyben meghatározzák a jövőbeli terveket.

Együtt elindítunk egy új korszakot, meghatározzuk a következő időszak céljait és mérföldköveit. A feladat sok, az idő kevés, mindenkire szükségünk van, hogy leváltsuk ezt a rendszert! Itt az idő, hogy mi magyarok összefogjunk! A rendszerváltás csak Veletek sikerülhet

– olvasható a politikus Facebook-oldalán.

Az RTL szerint a szombati eseményen arról is beszélnek majd, hogy milyen anyagi források szükségesek a sikeres szerepléshez a 2026-os országgyűlési választásokon. Magyar Péter úgy számol, hogy ez milliárdos tétel lesz, de a pénzt nem külföldi támogatásból, hanem közösségi finanszírozásból szeretnék előteremteni. A költésekről továbbra is a párt honlapján számolnak be.

Magyar Péter az eseményt a rendszerváltó kártyával rendelkezőknek és önkénteseiknek is elérhetővé tette. A Tisza Párt programhirdető rendezvénye olyan népszerű lett, hogy az első körben meghirdetett 800 hely 10 percen belül betelt, így szerdán újabb 600 helyre tették lehetővé a regisztrációt.