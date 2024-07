Figyelmeztetésben részesítette a román társhatóság a Médiatanács jelzése nyomán a TV2 Comedy-t a klasszifikációs rendelkezések megsértése miatt, továbbá a testület közigazgatási hatósági eljárást indított a Radio Plus Kft.-vel szemben, miután az határidőn túl tett eleget a testület határozatában foglalt közlemény közzétételi kötelezettségnek a Balázsék című műsorszám három adására vonatkozóan. Emellett a Médiatanács legutóbbi ülésén két rádióval szemben is megállapította, hogy megsértette a szerződéses vállalásait.

A Médiatanács legutóbbi ülésén hatósági eljárásban megállapította, hogy a Hír FM megsértette a hatósági szerződésben rögzített vállalását azáltal, hogy április 8-14. között nem tett közzé megfelelő mennyiségű magyar zenét, ezért a médiaszolgáltatót, a Karc FM Média Kft.-t 70 ezer forint bírsággal sújtotta és a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére kötelezte.

Az Érd FM 101,3 rádió is megsértette a szerződéses vállalásait azzal, hogy március 4-10. között nem tett közzé megfelelő mennyiségű közszolgálati, helyi közélettel foglalkozó, a mindennapi életet segítő műsorszámot és hírműsorszámot. Emiatt a Médiatanács a médiaszolgáltatót, az Érd Médiacentrum Nonprofit Kft.-t 50 ezer forint bírsággal sújtotta és a jogsértés tényéről szólóközlemény közzétételére kötelezte, míg a médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjére 10 forint bírságot rótt ki a jogsértés ismételtségére tekintettel.

A testület három adás vonatkozásában is közigazgatási hatósági eljárást indított a Radio Plus Kft.-vel szemben, mivel a médiaszolgáltató nem megfelelően hajtotta végre a Médiatanács végleges határozatában foglaltakat. A testület a pénzbírság kiszabása mellett a jogsértés tényét ismertető közlemény közzétételére is kötelezte a Radio Plus Kft.-t a Balázsék című műsorszám 2023. szeptember 19-én, 2023. október 26-án, illetve 2023. november 29-én sugárzott adása miatt. A médiaszolgáltató ugyanis a műsorszámokkal megsértette a korhatár-besorolásra vonatkozó törvényi előírásokat, ám a közlemény közzétételi kötelezettségének a médiaszolgáltató mindhárom esetben megkésve tett eleget.

A Médiatanács jelzése nyomán figyelmeztetés szankciót szabott ki a román társhatóság, a CNA a román joghatóság alá tartozó, SC CEE BROADCASTING CO. SRL médiaszolgáltatóra a TV2 Comedy állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2024. március 11-én 9 óra 25 perces kezdettel sugárzott Amerikai fater című műsorszám Smikulás című epizódja miatt. A médiaszolgáltató a műsorszámot nem megfelelő korhatári jelöléssel sugározta, emiatt az epizód sugárzási ideje nem felelt meg a magyar jogszabályi rendelkezésnek.