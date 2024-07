Kilépünk a Nemzetközi Büntetőbíróságból, miközben nem is része a magyar jogrendnek?

Május 22-én, két nappal azután, hogy Nemzetközi Büntetőbíróság (International Criminal Court, ICC) főügyésze elfogatóparancs kiadását kérte Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökre, Orbán Viktor kormányfő feladatba adta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek, Tuzson Bence igazságügyi miniszternek és Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszternek, hogy vizsgálják meg, milyen következményekkel járna, ha hazánk kilépne a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről a 24.hu számolt be csütörtökön.

A Miniszterelnökségi Sajtóiroda az üggyel kapcsolatban úgy nyilatkozott:

Arról viszont nem adtak tájékoztatást, pontosan milyen ügyekre gondolnak.

A 2002-ben alakult, hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság emberiesség vagy háborús bűncselekmények, illetve agresszió esetén jár el. De csak akkor

A Római Statútum tizenhat különböző, emberiesség elleni bűncselekményt sorol fel, közöttük például az emberölést, a népirtást, a rabszolgaságot, a lakosság deportálását vagy erőszakos kitelepítését, a kínvallatást és a prostitúcióra kényszerítést. A statútum 8. cikkelye határozza meg a háborús bűncselekményeket attól függően, hogy a fegyveres konfliktus nemzetközi, azaz országok közötti, vagy nem nemzetközi, azaz lázadó csoportok vagy állami és nem állami fél közötti. Összesen 74-féle ilyen háborús bűncselekményt különböztet meg a statútum.

Nemzetközi bíróságok

A hágai Nemzetközi Büntetőbíróságtól (International Criminal Court) meg kell különböztetni az ugyancsak hágai székhelyű Nemzetközi Bíróságot (Court of Justice), amelyet az ENSZ a második világháború után hozott létre az államok kö­zti viták rendezésére. Az eddigi leghíresebb magyar vonatkozású hágai per a bős–nagymarosi vízlépcső­rendszer ügyében zajlott le. Az 1997-es ítélet szerint Magyar­ország jogtalanul szüntette meg az 1977-es vízlépcső­szerződést, míg Szlovákia jogtalanul he­lyezte üzembe a bősi erőművet. Évek óta a jogkereső állampolgárok utolsó utáni fogódzkodója a strasbourgi Em­beri Jogok Európai Bírósága (European Court of Human Rights). Ez a bíróság utasította el június 13-án Karsai Dániel, a gyógyíthatatlan ALS-ben szenvedő alkotmányjogász eutanáziával kapcsolatos indítványát. A luxembourgi székhelyű Európai Bíróság (Court of Justice of the European Union) illetékes az uniós jog értemezésére és a közösségi intézmények által alkotott jogszabályok vizsgálatára. Magánszemély is for­dulhat a testü­let­hez, ha megítélése szerint az uniós intézmények valamely döntése közvetlenül és személye­sen sérti a jogait.