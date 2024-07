A rendőrség lezárta a nyíregyházi anyagyilkosság nyomozását

Június végén a rendőrség lezárta a különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel gyanúsított Z. Zs.-né aktáját, amelyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya vádemelési javaslattal továbbított az ügyészségre – írja a police.hu.

A rendőrség tájékoztatása szerint 2023. június 1-jén 13 óra 30 perckor egy nő sokkos állapotban tárcsázta a segélyhívót, hogy nyíregyházi lakóházában brutálisan meggyilkolták egyedül élő, 80 éves édesanyját.

A mentősök után nem sokkal később a rendőrség is megérkezett a helyszínre.

Amikor kollegákkal a helyszínre értünk, mi is megrökönyödtünk azon, amit ebben a pici házban láttunk. Minden, a mennyezet és az ajtó is csupa vér volt az ingatlan nappalijában. A mentőorvos megállapította az erőszakos halált, és úgy vélte, hogy a gerincig hatoló, nyaktájéki késszúrások és a légcső átvágása miatt bekövetkezett vértől fulladás oltották ki az asszony életét, amit igazolt a halottkémi vizsgálat is