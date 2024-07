Bár az érettségi véget ért, egy-két dologra még figyelni kell a felvételizőknek

A 2023/2004-es tavaszi érettségi hivatalosan az utolsó középszintű szóbelik napján, július 3-án ért véget. Idén több szabály is változott, ami jelentősen kihat a felvételire. Bár a vizsgákon már túl van a felsőoktatásba közel 120 ezer jelentkező, még nem dőlhetnek hátra. Mutatjuk még mire kell figyelniük.

Az Oktatási Hivatal (OH) tájékoztatása szerint idén május 6. és 27. között tartott írásbeli érettségin 112 700 diák adott számot a tudásáról, az emelt szintű szóbelik június 5–12. között zajlottak, ezután június 17-től a középszintű szóbelikre került sor, július 3-án az utolsó érettségiző is túlesett a tételhúzáson.

Új kihívások

Mint korábban beszámoltunk róla, az érettségi pontozása ugyan a korábbi évekhez hasonlóan történt, a tavaszi vizsgáknál a 2020-tól bevezetett új Nemzeti Alaptantervhez igazodva több változás lépett életbe:

A magyarérettségin a szövegértést nyelvtani kérdésekkel bővítették, az érvelést műveltségi tesztre cserélték. A szóbelinél az eddigi hat kötelező életműtétel (Kosztolányi Dezső, Babits Mihály, József Attila, Arany János, Petőfi Sándor, Ady Endre) újabb írókkal, költőkkel bővült, felkerült a listára Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Vörösmarty Mihály és Herczeg Ferenc is.

a szövegértést nyelvtani kérdésekkel bővítették, az érvelést műveltségi tesztre cserélték. A szóbelinél az eddigi hat kötelező életműtétel (Kosztolányi Dezső, Babits Mihály, József Attila, Arany János, Petőfi Sándor, Ady Endre) újabb írókkal, költőkkel bővült, felkerült a listára Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Vörösmarty Mihály és Herczeg Ferenc is. Az új történelemérettséginél a témakörök változtak, a szerkezet, illetve a feladatok típusa nem tér el a korábbiaktól. A politikatörténeti témák aránya növekedett, míg az életmódtörténet visszaszorult, az emelt és középszint közötti kisebb átfedések megszűntek, utóbbinál a lexikai követelmények igazodnak a kerettantervhez.

a témakörök változtak, a szerkezet, illetve a feladatok típusa nem tér el a korábbiaktól. A politikatörténeti témák aránya növekedett, míg az életmódtörténet visszaszorult, az emelt és középszint közötti kisebb átfedések megszűntek, utóbbinál a lexikai követelmények igazodnak a kerettantervhez. A természettudományos tárgyaknál a vizsgázók választhattak gyakorlati feladat vagy saját projektmunka bemutatása között.

Szabad kezet kaptak az intézmények

Mint megírtuk, idén változott a felvételi pontok számítása. A tanulmányi és érettségi 400 pontján kívül a 100 többlet pontot adhat a felsőoktatási intézmény szakokként eltérő szempontrendszer alapján. Mivel ez évente változhat a felvi.hu létrehozta a »Pontszámítás 2025» nevű felületet, ahol a végzős középiskolások láthatják:

mik az érettségi pontot adó tárgyak,

hogyan veszik figyelembe a tanulmányokat,

a kiválasztott intézmény miért ad többletpontot 2025-ben?

Alapvetően a korábbi szempontrendszerhez hasonló kategóriákat határoztak meg a többlet pontok elnyeréséhez:

nyelvvizsga, nyelvtudás;

sport-, tanulmányi-, művészeti versenyeredmények;

tartalékos katonai szolgálat;

esélyegyenlőség;

szakképesítés;

releváns munkatapasztalat;

intézményi felvételi, kompetencia teszt;

egyéb.

Így változtak a hozott pontok

A továbbtanulók számára a hozott pontoknál a legnagyobb változás, hogy szakonként előírhatják, hogy melyik tantárgyat veszik figyelembe ötödikként, továbbá melyik két tárgyból, milyen szintű érettségi teljesítését várják el, de ez nem egységesen kötelező eleme a felsőoktatásba való bejutásnak.

Abban az esetben, ha a jelentkezőnek nincs középiskolai eredménye vagy érettségije az előírt tárgyból, a 400 pont az érettségi pontok duplázásából állhat össze.

Az érettségi pontok számításánál a legnagyobb változás, hogy amíg az emelt szintű száz százalékát-, addig idén a középszintű vizsgákra kapott százalékpont 2/3-adát adják meg felvételi pontnak. Az Eduline összeszedte az átszámítás szabályait:

Középszintű érettségi % felvételi pont 90–100 60–67 78–89 53–59 70–77 47-52 60–69 40–46 49–59 33–39 40–48 27–32 30–39 20–26 25–29 17–19

A Felvi.hu megjelölt intézményi szakokra szűrhető pontszámítási kalkulátort tett közzé, ami az alábbi linken érhető el.

Mint ismertettük, kétféle pontszámítási módszer áll rendelkezésre

az intézményi 100 ponton kívül a hozott 400 pont adható, hogy az utolsó két év tanulmányainak kétszereséhez adják az érettségi pontokat; vagy az érettségi eredményeket duplázzák.

A jelentkező számára kedvezőbbet veszik figyelembe.

Még lehet módosítani a felvételin

Az E-felvételi rendszerben július 10-ig van lehetőség a jelentkezési határidő után szerzett dokumentumok feltöltésére.

Eddig lehet módosítani egyes adatokon, a megjelölt sorrenden csak egy alkalommal lehet módosítani. A felvételiző hozzáadhatja a megjelölt szak költségtérítéses párját is a jelentkezéséhez, illetve a pályázás visszavonására is van lehetősége.

A sorsdöntő nap

Az Oktatási Hivatal (OH) július 24-én teszi közzé a felsőoktatási ponthatárokat a Felvi.hu-n. Ezen a napon az ország több pontján, Budapesten, Szegeden, Pécsen, Veszprémben is tartanak ingyenes regisztrációhoz kötött Pont Ott Partit, ahol óriáskivetítőn országszerte egyszerre jelennek meg a ponthatárok.

Augusztus 1-jétől az E-felvételi rendszerében a hivatalos iratok között elérhető lesz az OH által a felvételt igazoló hivatalos besorolásról szóló döntés. Ebben szerepelni fog a végleges pontszám, és, hogy ezzel melyik szakon érte el a jelentkező a felvételhez szükséges ponthatárt. Ez alapján ismertetik, szeptemberben melyik intézményben kezdheti meg tanulmányait. Ezután 8 napon belül az adott egyetem, főiskola is küld értesítést, ami a beiratkozás pontos helyét és időpontját, illetve az ehhez szükséges dokumentumok listáját is tartalmazza.

Ősszel lehet javítani az érettségin

Az Oktatási Hivatal ismertette, hogy szeptember 5-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra, amikor rendes, szintemelő, pótló, javító, ismétlő, kiegészítő, előrehozott érettségi tehető. Ekkor azok is vizsgázhatnak, akik nem vagy nem jól teljesítettek a tavaszi időszakban, valamint a tizenegyedikes diákok, és a felnőttek is. Van lehetőség továbbá, hogy emelt szinten újra megmérettessék magukat a diákoknak, tárgyanként mindkét vizsgarészből (az említett pótlást kivéve). Ebben az esetben az utolsó érettségi eredményét veszik érvényesnek – részletezi az Eduline. Jelentkezni erre a vizsgát szervező középiskolákban vagy a lakhely szerinti illetékes kormányhivatalban lehet (akár online is).

Az ekkor érettségizők is továbbtanulhatnak a következő tanévben, de csak februári keresztféléves képzésre kerülhetnek be a november 15-ei jelentkezési határidővel, mivel pótfelvételikre július végétől augusztus elejéig lehet jelentkezni. Ez utóbbiról a ponthatárok kihirdetése után adnak tájékoztatást. A pótfelvételi a sikeres érettségit tett, de a július 26-án felvételt nem nyert hallgatók számára jelenthet mentőövet, ez esetben viszont csak egyetlen szakot jelölhetnek meg.

(Borítókép: Résztvevők a Pont ott partin 2023. július 26-án a Budapest Parkban. Fotó: Papajcsik Péter / Index)