Sajtot hívott vissza a forgalomból az Auchan, ha ilyet vett, ne egye meg!

A visszahívás a 250 grammos, 2024. július 24-i minőségmegőrzési idejű termékre vonatkozik.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal arra kéri a vásárlókat, hogy a sajtot ne fogyasszák el. A visszahívott termék bármelyik Auchan áruházba visszavihető, árát blokk nélkül is visszatérítik.

A Nébih oldala szerint az Escherichia coli (röviden E. coli) baktérium törzsei általában a melegvérű állatok és az ember normál bélflórájának természetes baktériumai, ahol fontos szerepet töltenek be; részük van vitaminok (K2, B) termelésében, és jelenlétükkel általában gátolják más, kórokozó mikroorganizmusok elszaporodását.

Hányást és lázt is okozhat

A shigatoxintermelő Escherichia coli (röviden STEC) fertőzés tünetei hasi görcsök, hirtelen fellépő vizes hasmenés, amely esetenként véres is lehet. Esetenként előfordulhat hányinger, hányás és láz is. A legtöbb beteg egy-két héten belül meggyógyul, de a fertőzés okozhat vérzéses vastagbélgyulladást, vérzékenységgel és vérrögképződéssel járó ún. trombotikus trombocytopéniás purpurát (TTP), vagy akár vesekárosodást, úgynevezett hemolitikus urémiás szindrómát (HUS) is.

Amennyiben az elfogyasztott élelmiszer élő shigatoxintermelő baktériumot tartalmaz, a fertőzés tünetei a fertőződés időpontjától számítva 1-8 napon belül jelentkezhetnek, az átlagos lappangási idő 3-5 nap.

