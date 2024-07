Minden ötödik középiskolás füvezett már

A kábítószer-ellenes küzdelem világnapján kiadott ENSZ-jelentés szerint tíz év alatt 20 százalékkal nőtt a tudatmódosítókat használók aránya a világon. Magyarországon a zéró tolerancia miatt ugyan kedvezőbbek az adatok, de hazánkban is vannak aggasztó folyamatok, például csökken a kipróbálók életkora, ami már 14 évre tehető ‒ ismertette a hazai helyzetet a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatója. Téglásy Kristóf szerint ezért is fontos az iskolások mielőbbi prevenciója.

Világszerte a marihuána a legszélesebb körben használt kábítószer, amit nem véletlenül említenek kapudrogként, itthon a közelmúltban végzett HBSC-kutatás szerint a középiskolások 17 százaléka már kipróbálta, a többi szer prevelanciája 5 százalék alatti. A Nemzeti Drog Fókuszpont legutóbbi jelentésében a 18–34 év közöttiek szerhasználatánál is hasonló a sorrend:

marihuánát, hasist 10,8 százalék,

az ecstasyt 4,7 százalék,

amfetamint 2,6 százalék,

kokaint 2,3 százalék,

dizájnerstimulánsokat 1,9 százalék,

cracket 1 százalék

fogyasztott már élete során. Az idősebb 18–64 éves korosztályban legalább 60 százalékkal alacsonyabbak ezek az értékek.

Az agyi fejlődést is befolyásolhatja

„Ha a nemzetközi összehasonlításokat nézzük, Magyarország a zéró tolerancia miatt is az uniós tagállamok második felében van. Ennek ellenére, ahogy szerte a világon, nálunk is emelkedik az illegális szerhasználat” ‒ fogalmazott Téglásy Kristóf. A Drogkutató Intézet stratégiai igazgatója leginkább aggasztónak azt tartja, hogy az első kipróbálás átlagosan már 14 évre csökkent. Minden ötödik középiskolás fogyasztott már kannabiszt, amiről a szakember elmondta, hogy ez hosszú távú egészségkárosodást is okozhat, mivel az agy 24 éves korig fejlődik.

Azaz, a kevésbé veszélyesnek titulált marihuána jóval rombolóbb hatást fejt ki a tinédzsereknél, mint mondjuk egy 35 éves felnőttnél, és ugyanúgy függőséget okozhat, mint bármelyik drog

‒ mutatott rá a szakember. A dizájnerdrogok káros következményei között említette azt a CT-képekkel alátámasztott megállapítást, miszerint a kábítószer hatására az agy örömközpontja is sérül.

Társadalmilag eltérő szerfogyasztás

A szerhasználat társadalmi csoportonként változik, a marihuána főleg a diákok, egyetemisták, fiatal felnőttek körében elterjedt. A dizájnerdrogok, a kristály, a biofű és hasonlók leginkább a hátrányos helyzetű közösségekben terjednek el, mivel akár 500 forintos adagáron hozzájuthatnak.

A biofű már nevében is rejti a kockázatot, ugyanis sokan emiatt a kannabiszhoz hasonló összetételt feltételeznek, miközben tízszer olyan romboló veszélyes anyagról van szó

‒ emelte ki. További kockázatként említette, hogy

2-3 hetente új dizájnerdrog kerül be a piacra, még maguk a dílerek sem tudják, mi van benne.

Egy harmadik társadalmi csoportban, az elitrétegben is felívelőben van a kábítószer-fogyasztás, a menedzserdrognak titulált kokain beáramlása is a lefoglalási arányok szerint nagy mennyiségnövekedést mutat a nyugat-európai kikötőkben, ahonnan könnyen eljut hozzánk is. Téglásy Kristóf úgy látja, a migrációs folyamatokat használják ki a bűnözői csoportok a drogkereskedelemre, már Svédországban is megnőtt az ehhez köthető bűncselekmények száma.

Bármilyen pszichoaktív szerről van szó, minden társadalmi csoportot rombol, életeket tesz tönkre

‒ hangsúlyozta.

A partidrog is lehet az utolsó

Az úgynevezett partidrogok használata ugyan csökkent a koronavírus-járvány időszakában, de a szer fekete-kereskedelme új erőre kapott, főleg a fesztiválszezon idején nő meg az ezzel kapcsolatos esetek száma. A szakember leszögezte:

számos egészségügyi kockázattal jár már maga a kipróbálás is, megnő a kiszáradás veszélye, a szívet is jelentősen megterheli, egyénenként eltérő következménnyel járhat.

Példaként hozta fel azt az évekkel ezelőtti esetet, mikor egy vidéki szórakozóhelyen egy 15 fős társaságból heten rosszul lettek és hárman meghaltak ugyanattól a tablettától. „Hiába tűntek egészségesnek, a testépítők által használt szteroidok végzetes kölcsönhatásba léptek a droggal” ‒ részletezte, hozzátéve: az újabb és újabb szereknél mindez teljesen kiszámíthatatlan, olyan, mint az oroszrulett.

2015-ben közvetlenül a drogfogyasztással összefüggően 25 haláleset volt Magyarországon, a szakember szerint ma már ennek többszöröséről van szó, főleg ha a közvetett okokat is ‒ szívroham, közúti baleset ‒ hozzávesszük. A kábítószer-használók száma a KSH adatai szerint 80-100 ezer ember volt a kétezres években, bár nehezen mérhető csoportról van szó, de ha a hazánkra is érvényes világszintű tendenciákat vesszük alapul, mára 20 százalékkal emelkedhetett számuk, a rehabilitációs kezelés alá vettek hazai számának alakulása is ezt támasztja alá.

Életmentő prevenció

Téglásy Kristóf szerint a legfontosabb dolog, amit ez ellen lehet tenni, hogy idejében ‒ a kipróbálók életkorából következtetve ‒ már a hetedik osztályosokat, sőt a gyerekekkel foglalkozókat is, a szülőket, pedagógusokat, védőnőket tájékoztatják a kábítószerek hatásairól és a szerfogyasztás káros következményeiről.

A tájékoztatást az életkori szintnek megfelelően kell megtenni a középiskolában ismételten, annak érdekében, hogy mikor megkínálják őket, tudjanak nemet mondani

‒ hangsúlyozta a szakember.

Legalizációs tévutak

Az orvosi használatra vonatkozó legalizációs törekvésekről megjegyezte, a THC-nál olcsóbb és hatékonyabb klinikailag tesztelt fájdalomcsillapítók is rendelkezésre állnak. Legutóbbi Németországban hoztak a szert illetően engedményt, az új törvény szerint áprilistól egy 18 év feletti egyszerre 25 gramm és havi 50 gramm kannabiszt tarthat magánál saját fogyasztásra. „Ez a mennyiség nem tekinthető kevésnek, ha azt nézzük, hogy egy masszív szerfogyasztó napi mennyisége 1 gramm. A közúti balesetek száma is érezhetően megnőtt azóta, ezért sokan már a jogszabály visszaszigorítását sürgetik” ‒ mondta Téglásy Kristóf

Hollandiában 2012 óta folyamatosan szigorítják a marihuánafogyasztásra vonatkozó rendeletet, azóta papíron csak az adott coffee shopban regisztrált, hollandiai lakcímmel rendelkező, összesen 2 ezer embernek adhatnak el maximum 5 grammnyi mennyiséget. Néhány éve az utcai fogyasztást is betiltották, a szórakozónegyedekben pedig csütörtöktől vasárnapig hajnal 1-kor be kell zárni az üzleteknek.

Kanadában a fiatalok között ugyan stagnált a marihuánafogyasztás, a középkorúak és a 65 felettiek közt radikálisan megemelkedett. A bevezetés után 14 hónap alatt megduplázódott a sürgősségi kezelésre szorulók, majd megháromszorozódott ez az arány, mióta marihuánatartalmú élelmiszereket is lehet kapni. A szívbetegségre, vérnyomásra szedett gyógyszerekkel ugyanis összeadódik hatása ‒ magyarázta Téglásy Kristóf, hozzátéve: az egészségügyi rendszert mindez radikálisan megterhelte.

Az egészségügyi, kriminalizációs statisztikák szerint ahol kipróbálták a legalizációt, mindenhol megbuktak ezek a kísérletek

‒ szögezte le a szakember.

(Borítókép: A marihuána legalizálásáért tüntető aktivisták felvonulnak az évente megrendezett Kenderparádén (Hanfparade) 2022. augusztus 13-án Berlinben. Fotó: Carsten Koall / Getty Images)