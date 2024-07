Orbán Viktor megérkezett Moszkvába

Orbán Viktor péntek délelőtt Oroszországba érkezett, a kormányfőt a Kremlben fogadják. Szijjártó Péter külügyminiszter is arról posztolt a közösségi oldalán, hogy Moszkvában van. Az uniós vezetők is reagáltak a hírre.

„Békemissziója keretében Orbán Viktor miniszterelnök Moszkvába érkezett” – tájékoztatta az MTI–t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke pénteken.

A kormányfő Vlagyimir Putyinnal, Oroszország elnökével találkozik

– olvasható a közleményben.

A miniszterelnök a közösségi oldalán is posztolt a látogatásról. Azt írta, „Kijev után Moszkva. A békemisszió második állomása”.

Vlagyimir Szolovjov, az orosz állami televízió műsorvezetője is közölte a Telegramon, hogy Orbán Viktor Moszkvába érkezett. Újabb bejegyzése alapján a moszkvai tárgyaláson részt vesz többek között

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter,

Jurij Usakov, a Kreml külpolitikai tanácsadója,

és Vlagyimir Medinszkij elnöki tanácsadó, korábbi orosz kulturális miniszter is.

Szolovjov élő közvetítése szerint Vlagyimir Putyin közölte, hogy Orbán Viktor nem csak magyar miniszterelnökként, de az Európai Tanács elnökeként is érkezett Moszkvába. A zártajtós beszélgetés előtt Putyin ismertette, hogy többek között a kétoldalú kapcsolatokról is beszélni fognak.

Ugyanakkor megjegyezte, hogy Orbán Viktor ismerteti majd Magyarország és az EU álláspontját az ukrajnai helyzettel kapcsolatban. Cserébe azt ígérte, hogy ő is elmondja javaslatait a magyar miniszterelnöknek a háború békés rendezésére.

Vlagyimir Putyin továbbá sajnálatát fejezte ki, hogy az elmúlt időszakban jelentősen csökkent a két ország közötti kereskedelem.

Mint írtuk, keddi kijevi látogatása után pénteken Moszkvába is ellátogat Orbán Viktor, hogy az orosz–ukrán háború másik felének vezetőjével is tárgyaljon. Erről Panyi Szabolcs posztolt először az X-en, akinek több nyugati és közép-kelet-európai forrás is megerősítette a hírt. Úgy tudni, Orbánt a Kremlben fogadják, és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is vele tart.

A hvg információi szerint a Szijjártó Péter által használt 606-os Dassault Falcon is megérkezett már Moszkvába. A gép akkor szállt fel, amikor Orbán Viktor épp interjút adott a Kossuth rádiónak. A miniszterelnök péntek reggel arról beszélt, hogy „a soros elnökség nem jogosít fel arra, hogy bárkinek a nevében tárgyaljunk. Nekem ezért nem is kell mandátum, én csak azt teszem, hogy elmegyek olyan helyekre, ahol olyan háború van, amely Magyarországra hatással lehet, és kérdéseket teszek fel”.

Időközben Szijjártó Péter is megerősítette közösségi oldalán, hogy megérkezett Moszkvába.

Reagáltak az uniós vezetők

Mint írtuk, a The Guardian értesülései szerint Orbán Viktor moszkvai útját még a kijevi látogatás előtt megtervezték. Azonban a soros elnöknek nincs mandátuma arra, hogy a nemzetközi porondon az Európai Uniót képviselje, ha csak erre fel nem hatalmazzák – erre hívta fel figyelmét Charles Michel, a tagállamok állam- és kormányfőiből álló Európai Tanács elnöke közösségi oldalán közzétett rövid bejegyzésében is.

Az EU rotációs elven betöltött elnökségének nincs mandátuma arra, hogy az EU nevében kapcsolatot létesítsen Oroszországgal. Az Európai Tanács [álláspontja] világos: Oroszország az agresszor, Ukrajna az áldozat. Ukrajnáról semmilyen megbeszélés nem történhet Ukrajna nélkül

– fogalmazott Michel, aki ezzel aláhúzta, hogy Orbán nem kapott felhatalmazást az EU nevében való tárgyalásra, emiatt nem is az EU nevében tárgyal.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök is reagált korábban a sajtóértesülésre, miszerint Orbán Viktor Moszkvába megy, és találkozik az orosz elnökkel. „A moszkvai látogatásáról szóló pletykák nem lehetnek igazak, vagy mégis?” – írta az X-en. Újabb posztjában azt írta: „Fontos eszköz leszünk a béke felé tett első lépést illetően. A kérdés az, hogy kinek a kezében van ez az eszköz.”

Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője pénteken brüsszeli közleményében reagált a hírekre. „Orbán Viktor miniszterelnök nem kapott felhatalmazást az Európai Unió Tanácsától arra, hogy Moszkvába látogasson, a magyar miniszterelnök semmilyen formában sem képviseli az EU-t” – jelentette ki.

Az uniós főképviselő hangsúlyozta: Magyarország jelenleg uniós tagállamként december 31-ig tölti be az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét. Ez nem vonja maga után az unió külső képviseletét, amely állam-, illetve kormányfői szinten az Európai Tanács elnökének, miniszteri szinten pedig az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének felelőssége.

Emlékeztetett, hogy Oroszország Ukrajna elleni háborújával kapcsolatos uniós álláspontot a tagállami vezetőkből álló Európai Tanács számos következtetése tükrözi. Ez az álláspont – mint írta – kizárja az EU és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti hivatalos kapcsolatfelvételt. A magyar miniszterelnök tehát semmilyen formában nem képviseli az EU-t. A magyar kormányfő moszkvai látogatására kizárólag a magyar–orosz kétoldalú kapcsolatok keretében kerül sor – emelte ki.

„Érdemes emlékeztetni arra is, hogy Putyin elnök ellen elfogatóparancsot adott ki a hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) gyermekek Ukrajnából Oroszországba történő erőszakos deportálásában játszott szerepe és háborús bűnök elkövetésének gyanúja miatt” – tette hozzá az uniós diplomácia vezetője.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Orbán Viktor moszkvai látogatásáról azt írta, „Putyint nem fogja megállítani a megalkuvás. Csak az egység és az elszántság fogja kikövezni az utat az átfogó, igazságos és tartós békéhez Ukrajnában”.

Kaja Kallas észt miniszterelnök úgy fogalmazott, „Moszkvában Orbán Viktor semmiképpen sem képviseli az EU-t vagy az EU álláspontját. Az uniós elnökségi pozíciót arra használja, hogy zűrzavart okozzon. Az EU egységesen, egyértelműen Ukrajna mögött áll és elutasítja az orosz agressziót”.

A kormányfő moszkvai látogatásáról itt írtunk korábban.

Moszkva után Azerbajdzsán

Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke egyébként csütörtökön azt a hírt közölte az MTI-vel, hogy Orbán Viktor részt vesz a Türk Államok Szervezetének (TÁSZ) csúcstalálkozóján július 5-én és 6-án az azerbajdzsáni Shusában.

A csúcstalálkozó témája a fenntartható jövő építése a közlekedésen, a konnektivitáson és a klímapolitikán keresztül. A tárgyalások célja, hogy a részes államok (Törökország, Üzbegisztán, Türkmenisztán, Kazahsztán, Azerbajdzsán, Kirgizisztán és – megfigyelőként – Magyarország) a fenti területeken előmozdítsák együttműködésüket. A csúcstalálkozó további napirendi pontja a TÁSZ kapcsolata az Európai Unióval és más nemzetközi szervezetekkel.

Orbán Viktor kétoldalú tárgyalásokat is folytat majd a türk partnerállamok vezetőivel – közölte a sajtófőnök.