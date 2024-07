Kiderült, miről tárgyalt Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin, Ukrajna kiakadt

Orbán Viktor július 2-i kijevi látogatását követően Moszkvába utazott, hogy – elmondása szerint – tárgyaljon az ukrajnai háború rendezéséről. A látogatás azonban nyugati körökben többek nem tetszését váltotta ki. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár is hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor Magyarország miniszterelnökeként utazott Moszkvába, és nem a sz9vetséget képviseli.

Az ukrajnai rendezésről és a kétoldalú kapcsolatokról kezdett eszmecserét a Kremlben pénteken Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök – írja az MTI.

A magyar miniszterelnök a tárgyalás előtt, a sajtó jelenlétében mondott köszöntőjében emlékeztetett, hogy 2009 óta ez a tizennegyedik kétoldalú találkozójuk az orosz elnökkel, ugyanakkor hozzátette, hogy ez most különlegesebb, mint a korábbiak. Emlékeztetett, hogy legutóbb 2022 februárjában járt Moszkvában, még a háború előtt.

A kormányfő megköszönte az orosz elnöknek, hogy „ilyen nehéz körülmények között” is fogadja.

Lassan elfogynak azok az országok, amelyek mind a két háborúban álló féllel tudnak beszélni, lassan Magyarország az egyetlen olyan ország Európában, aki mindenkivel tud beszélni

– hangsúlyozta a kormányfő.

A magyar kormányfő jelezte, hogy ezt a helyzetet szerette volna fölhasználni arra, hogy fontos kérdésekről tudjon szót váltani az orosz elnökkel és néhány olyan kérdésben, ami fontos Európának, szeretné megismerni az álláspontját.

Vlagyimir Putyin reményét fejezte ki, hogy lehetőségük lesz eszmecserét folytatni a kétoldalú kapcsolatokról ebben a nehéz helyzetben, különösen a legnagyobb európai válság, vagyis az ukrajnai alakulásának kilátásairól.

Természetesen kész vagyok megvitatni a részleteket önnel ezzel a kérdéssel kapcsolatban és arra számítok, hogy ön is ismerteti velem az ön, az európai partnerek álláspontját

– tette hozzá.

Moszkva nagyra értékeli Orbán irányvonalát

Oroszország nagyra értékeli Orbán Viktor irányvonalát, amelynek célja Oroszország és Ukrajna álláspontjának összevetése – jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő a Rosszija 1 tévécsatornának a magyar miniszterelnöknek a Kremlben pénteken Vlagyimir Putyin elnökkel tartott találkozójáról.

Teljesen egyértelműen nagyra lehet értékelni Orbánnak ezt a szilárd, világos és következetes irányvonalát, amely azt célozza, hogy megpróbálja összevetni a két fél álláspontját

– fogalmazott Peszkov.

Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója ugyancsak a Rosszija 1 televíziónak azt mondta, hogy Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin „jól ismeri egymást”, így a Kremlben pénteken „őszinte megbeszélést folytatott minden éles kérdésről”, elsősorban az ukrán válsággal kapcsolatban, és érintették a kétoldalú kapcsolatokat is. A tárgyalások légkörét jónak minősítette.

Usakov szerint az orosz fél Orbán Viktor jogkörét a moszkvai útja során magyar miniszterelnökként értelmezi, „de senki nem vonta meg tőle az EU-tanács elnöki jogkörét”.

Jens Stoltenberg is kommentálta a moszkvai látogatást

A magyar miniszterelnök moszkvai látogatását Jens Stoltenberg távozó NATO-főtitkár is kommentálta, aki hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor Magyarország miniszterelnökeként utazott Moszkvába és nem a NATO-t képviseli.

Miközben Orbán Viktor Moszkvában tárgyal, a NATO és Stoltenberg keményen dolgozik azért, hogy Ukrajna megkapja a honvédelmi háborújához szükséges támogatásokat. Jens Stoltenberg a NATO-tagországok vezetőinek a július 9. és 11. között Washingtonban tartandó találkozóját megelőző sajtótájékoztatóján közölte, a tagországok vezetői várhatóan átfogó támogató csomag elfogadásában egyeznek meg Ukrajna számára, melynek része lesz a biztonsági segítségnyújtás mellett katonai képzés biztosítása is lesz.

Ezzel összefüggésben közölte, a NATO átveszi a nemzetközi biztonsági segítségnyújtás koordinálását, ami – szavai szerint – javítani fogja Ukrajna honvédő háborúját.

Ukrajnának győzedelmeskednie kell, melyhez szüksége van rendíthetetlen támogatásunkra

– hangsúlyozta Stoltenberg.

A főtitkár közölte, hogy Orbán Viktor tájékoztatta a szövetséget moszkvai látogatásáról.

Emlékeztetett, hogy Magyarország számos olyan nyilatkozat elfogadását támogatta, amelyek elítélik Oroszország ukrajnai invázióját, Magyarország pedig minden NATO-kötelezettségének eleget tesz.

Stoltenberg közölte, hogy a szövetséges országok között Magyarország is megerősítette, hogy Oroszország az agresszor, Oroszország az elkövető, Oroszország felelős a háborúért. A tagországok között Magyarország megerősítette azt is, hogy Oroszországnak be kell fejeznie a háborút, leállítva Ukrajna elleni támadásait, valamint elismerte, hogy Ukrajna területi egységét, önállóságát és függetlenségét tiszteletben kell tartani.

Kiemelte azt is, hogy június elején, budapesti látogatásakor a NATO elfogadta Magyarország álláspontját, miszerint nem kíván részt venni az Ukrajnának nyújtandó katonai és pénzügyi támogatásban, ugyanakkor ígéretet tett arra, hogy nem blokkolja az erre irányuló NATO-erőfeszítéseket.

„Egészen biztos vagyok abban, hogy amikor jövő héten Washingtonban találkozunk, minden szövetséges ország vezetője el fogja ítélni Oroszország agresszióját, és kiáll Ukrajna területi egysége mellett” – tette hozzá nyilatkozatában Stoltenberg.

Ukrajna sem repes az örömtől

Az ukrán külügyminisztérium sem hagyta szó nélkül Orbán Viktor moszkvai utazását. A külügyminisztérium hangsúlyozta, hogy az utazásról szóló döntést a magyar fél Ukrajna beleegyezése és koordinálása nélkül hozta meg.

Emlékeztetünk arra, hogy országunk számára továbbra is sérthetetlen az »Ukrajnáról Ukrajna nélkül nincs megállapodás« elve, és felszólítunk minden államot, hogy szigorúan tartsa magát ehhez

– áll a minisztérium közleményében az Ukrajinszka Pravda beszámolója szerint.

A minisztérium megjegyezte, hogy továbbra is a „békeformula” az egyetlen reális módja az igazságos béke helyreállításának. „Amint azt az első svájci globális békecsúcs is bizonyítja, amelyen Magyarország is részt vett, több mint száz állam és nemzetközi szervezet osztja az Ukrajna területi integritásának és az ENSZ Alapokmányának tiszteletben tartásán alapuló béke vízióját” – közölte a külügyminisztérium.

A minisztérium hozzátette, hogy a békecsúcs kulcsfontosságú platform az igazságos béke megtalálásához. „Ukrajna továbbra is konstruktívan hajlik a kétoldalú együttműködés és az európai integráció fejlesztésére irányuló további munkára a magyar miniszterelnök kijevi látogatását követően” – zárták a közleményt.

Orbán Viktor átlépi a hatáskörét?

Magyarország július 1-jén vette át a Tanács fél évig tartó soros elnökségét, majd Orbán Viktor bejelentette, hogy nemsokára jönnek az első lépések az ukrajnai béke előmozdítása érdekében. Mint kiderült, ez alatt a július 2-i kijevi látogatására utalt, ahol Orbán Viktor bejelentkezett közvetítőnek Ukrajna és az agresszor Oroszország között, majd néhány nappal később Moszkva felé vette az irányt, hogy a háborúzó orosz elnökkel is tárgyaljon.

Orbán Viktor magánakciói azonban nem nyűgöztek le mindenkit. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke közösségi oldalán szinte azonnal egyértelműsítette hogy Orbán nem képviselheti nemzetközi szinten az Európai Uniót.

Az EU rotációs elven betöltött elnökségének nincs mandátuma arra, hogy az EU nevében kapcsolatot létesítsen Oroszországgal. Az Európai Tanács [álláspontja] világos: Oroszország az agresszor, Ukrajna az áldozat. Ukrajnáról semmilyen megbeszélés nem történhet Ukrajna nélkül

– mondta Michel, hangsúlyozva, hogy Orbán nem kapott felhatalmazást arra, hogy az EU nevében tárgyaljon.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök ugyancsak értetlenkedve konstatálta Orbán moszkvai útját, hangsúlyozva, hogy az útról való pletykák nem lehetnek igazak. Petteri Orpo finn miniszterelnök szerint zavaró Orbán lehetséges moszkvai útja, amivel szerinte a magyar miniszterelnök figyelmen kívül hagyná a soros elnökségi tiszt kötelességét; míg az észt külügyminiszter arról írt, egy moszkvai látogatás számára csalódás, és ellenzi azt, kifejtve, hogy az EU soros elnökségének nem ez a feladata.

Kovács Zoltán a magyar kormány nemzetközi szóvivője azonban hangsúlyozta, hogy a magyar miniszterelnök nem az EU soros elnökeként járt Kijevben Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknél, míg Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter arról beszélt, a magyar kormány tudja, hogy nincs felhatalmazása az EU nevében tárgyalásokat folytatni. Arra egyik sem tért ki, hogy Orbán Viktor közösségi oldalán úgy számolt be, hogy első útja az Európai Unió soros elnökeként vezetett Kijevbe, ráadásul a vizitről feltöltött képeken és videókon a miniszterelnök logója mellett szerepel a magyar soros elnökségé is.