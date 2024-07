Defektet kapott Orbán Viktor konvoja Ukrajnában, de szerencsére volt a miniszterelnöknél szendvics

A magyar miniszterelnök ukrajnai útján váratlan események is felütötték a fejüket, többek között defektet kapott a konvojából egy autó, miután Brüsszelből Debrecenbe landolva elindultak a stábjával a beregsurányi átkelőhöz. Orbán Viktor összesen 2100 kilométert utazott a 24 órás, oda-vissza autózás alatt, miközben 10-szer álltak meg benzinkútnál.

Mint arról beszámoltunk, kedden reggel az ukrán fővárosba érkezett Orbán Viktor, hogy tárgyalásokat folytasson Volodimir Zelenszkij elnökkel. A legfontosabb téma a béke megteremtésének lehetősége és az ukrán–magyar kapcsolatok aktuális kérdései voltak.

Nem volt elég, hogy Kijevbe autópálya helyett rossz minőségű út vezette el a konvojt, az egyik autó még defektet is kapott. A Blikk információi szerint a delegáció a kerékcserével mintegy félórát veszített, ennyivel tovább maradt a járműkaraván Ukrajnában. Annak ellenére, hogy Orbán Viktor programját igyekeztek minél lendületesebbre szervezni. Először a kijevi nagykövetségre ment, majd az elnöki palota felé vette az irányt a delegáció. A Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott háromórás tárgyalás után a kormányfő visszatért a nagykövetségre, és azonnal indult Budapestre.

A lap szerint olyan szoros volt a miniszterelnök ütemterve, hogy még ebédelni sem ült be sehova Kijevben, ehelyett a nagykövetségen csomagoltak neki szendvicset a hazaútra, az ételt az autóban fogyasztotta el.

A delegáció szerdára virradó hajnalban, 4 óra körül érkezett meg Budapestre, reggel pedig a kormányfő már a Karmelitában fogadta a francia–svájci Thérèse Blanchetet, az Európai Tanács főtitkárát.

A szokásos biztonsági protokollt követték

A miniszterelnök azért utazott egyhuzamban ilyen sokat, mert jelenleg Ukrajna légtere nem biztonságos. Kis-Benedek József biztonsági szakértő azt mondta a lapnak, hogy úgy látja, a magyar delegáció a megszokott protokollt követte és az sem meglepő, hogy biztonsági okok miatt előre nem jelentették be az utat. A szakértő azt is elmondta hogy a Terrorelhárítási Központ és a fogadó ország hatóságai közösen felelősek a delegáció épségéért a határátlépést követően továbbá a biztonságot érintő kérdésekben is együtt hoznak döntéseket. A testőrök egy része előbb megérkezik a nagykövetség épületéhez, felmérik a terepet és menekülési útvonalat is terveznek.

Az Orbán–Zelenszkij csúcstalálkozó nagy visszhangot váltott ki Európa-szerte. Orbán Viktor a Die Weltwoche című konzervatív svájci lapnak azt mondta, hogy „nem meggyőzni akarta” az ukrán államfőt, hanem tájékozódni arról, „hol vannak a határai” a kijevi álláspontnak a békefolyamatra vonatkozóan. Azt is elárulta, hogy, Zelenszkij „nem örült túlságosan” a tűzszüneti felvetésnek, és azt kérte, hogy még gondolkodhasson azon, mert a korábbi tűzszüneti javaslatokkal kapcsolatban rossz tapasztalatai vannak, azok szerinte nem váltak Ukrajna javára. A kormányfő céljai között szerepel a két ország elmúlt években – többek között a nyelvtörvény miatt – megromlott kapcsolatának javítása.

Azóta, ahogyan megírtuk, Orbán Viktor péntek délelőttOroszországba érkezett, hogy az orosz–ukrán háború másik felének vezetőjével is tárgyaljon. A kormányfőt a Kremlben fogadták.