Schadl György már majdnem meg is kereste a lehetséges pénzbüntetését a rácsok mögött

A nyomozó főügyészség korábban indítványozta, hogy a bíróság – beismerés esetén – ítélje Schadl Györgyöt tíz év börtönre és 200 millió forint pénzbüntetésre. Ezt összeget azonban a végrehajtók korábbi elnöke már majdnem meg is kereste a rácsok mögött ülve.

Schadl György, a végrehajtók korrupcióval vádolt korábbi elnöke a letartóztatásának két éve alatt összesen 189 millió forintot keresett az érdekeltségébe tartozó, állami feladatot ellátó végrehajtói irodákkal – közölte a 24.hu pénteken, a társaságok friss pénzügyi beszámolója alapján.

Ennek értelmében a végrehajtók korábbi elnöke csaknem annyit keresett a börtönben ülve, mint amekkora összeget ki kéne fizetnie a bűncselekmény beismerése esetén.

A lap szerint Schadl nemcsak a saját irodájában, hanem a szintén vádlott felesége végrehajtói irodájában is rendelkezik tulajdonrésszel, amelyek azóta is termelik a pénzt. Ez azért lehetséges, mert az irodákat helyettesítéssel más végrehajtók vették át 10–10 százalékos tulajdonrészért cserébe. Így a két iroda nyereségének 90 százaléka továbbra is Schadlnek és a feleségének jár. Az elmúlt két évben az összeg meghaladta a 425 millió forintot.

Az ügyészség 2022. október 24-én sajtóközleményben tudatta, hogy a Központi Nyomozó Ügyészség korrupciós és vagyon elleni bűncselekmények, valamint pénzmosás miatt vádiratot nyújtott be Schadl György és 21 társa – köztük Völner Pál – ellen a Fővárosi Törvényszéken.

A nyomozó főügyészség vádiratában azt indítványozta még 2022-ben, hogy a bíróság – beismerés esetén – ítélje Schadl Györgyöt tíz év, míg Völner Pált nyolc év börtönbüntetésre, 200, valamint 25 millió forint pénzbüntetésre, mindkettőjüket tíz év közügyektől eltiltásra.

Mint ismert, a végrehajtók korábbi elnöke legutóbb azért került bele a hírekbe, mert a szerdai Árpád hídi halálos baleset egyik áldozata Schadl György bírósági ügyének egyik tanúja volt.