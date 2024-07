Felkavaró részletek derültek ki a veszprémi nagymamagyilkosságról

Brutális kegyetlenséggel végzett saját nagyanyjával a veszprémi gyilkos – a 27 éves férfi éjszaka, alvás közben, késsel rontott rá, legalább hatvanszor szúrta meg, majd miután meghalt, gyakorlatilag kibelezte az idős asszonyt. A férfi a gyilkosság után Ausztriába menekült, ahol elfogták, és már visszahozták Magyarországra. Kiderült, hogy mentális beteg, elmegyógyintézetbe került.

A Tények riportja szerint az osztrák határnál adták át a rendőrök magyar kollégájuknak a 27 éves férfit.

Ahogyan arról beszámoltunk, még június 9-én, 12 óra 50 perckor érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy egy idős nőt holtan találtak veszprémi otthonában. A férfit a szomszédok a gyilkosság napjának reggelén látták is távozni nagyanyjának otthonából – mint kiderült, Ausztriába szökött, ahol egy igazoltatásnak köszönhetően fogták el a rendőrök. Az osztrák hatóságok ezután július másodikán adták át a férfit magyar kollégáiknak, akik őrizetbe vétele mellett különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, és kezdeményezték a letartóztatását.

A nagymama egyik barátja a kegyetlen gyilkosság után azt mondta, a férfi már volt nős, és van egy kislánya is. Mikor szétmentek gyereke anyjával, akkor is a nagymama fogadta be, ott lakott nála.

A Tények úgy tudja, az unokánál korábban súlyos mentális problémát diagnosztizáltak az orvosok. A csatornának nyilatkozó barát szerint már kamaszkorában is agresszív volt. A férfit korábban, 2017-ben kezelték pszichiátrián is, a gyilkosság éjszakáján is zavart lehetett. Az idős asszony aludt, amikor az unokája belépett a szobájába. Azonnal kaszabolni kezdte, főként az idős nő hasát, amit akkor sem hagyott abba, amikor az asszony már nem élt. Miután kibelezte, hajnalban távozott a helyszínről.

Miután a férfit Magyarországra hozták, letartóztatásának tárgyalására vitték a rendőrök. A férfi nem drogozott a gyilkosság időpontjában, nagy valószínűséggel elborult elmével ölt, ezért a bíróság az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe rendelte el a letartóztatását.