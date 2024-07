A közönség és a fellépők is szerették a Balaton Soundot

Magyar szettel zárta az idei Heineken Balaton Sound Nagyszínpadának sztársorát Timmy Trumpet, aki felesége nagymamáját is felköszöntötte a színpadon. A fellépők nagyon szerették a fesztivált, és úgy tűnik, a közönség is. Szombat estére az összlátogatószám átlépte a 100 ezret, de még később is jöttek az emberek a Q-Dance által celebrált EndShow-ra és a hajnal 6-ig tartó bulira – közölték a Balaton Sound záróközleményében.

Mint írták, új elrendezésben várta idén a látogatókat Balaton Sound. Már az új főbejáratnál kiderült, hogy nem a megszokott téren menetelhetnek a látogatók egyik helyről a másikra. A bejárattól egy fényoszlop vezetett a vízből kiemelkedő Balaton Sound elmaradhatatlan feliratára, a Heineken nagyszínpad egy derékszöget zárt be tavalyi önmagával,

így a közönség is kapott a koncertek előtt a holdfényes Balaton látványából.

Mint írták, a 400 m2-es ledfal most is pazar hátteret adott a Nagyszínpad show-jainak, és többkamionnyi effekt – a lángcsóvától a konfettiig, valamint többtucatnyi fénytechnika – emelte a produkciók fényét. A Nagyszínpad új hangtechnikája is jól vizsgázott, miközben – állításuk szerint – a zamárdi lakosok panaszai is elmaradtak, sőt a Zamárdival szemben fekvő Balatonfüred polgármestere is köszönetet küldött a szervezőknek, hogy idén csökkent feléjük a hangerő.

Helyben azonban minden nagyon jól szólt, ezt a fellépők is elismerően nyugtázták, amúgy pedig nagyon élvezték az idei Heineken Balaton Soundot. Meduza, Purple Disco Machine és James Hype az első napon direkt hamarabb érkezett a backstage-be, hogy tudjanak még a fellépés előtt beszélgetni. Ők korábban is játszottak együtt, és nagyon örültek a találkozásnak. Sok fellépő kért magyar zászlót a szervezőktől, amit lobogtattak is rendesen, James Hype pedig magyar focimezt is kért – igaz, nem Szoboszlai- vagy Ádám Martin-felirattal, hanem a saját nevével.

Marshmello teletöltötte a Nagyszínpad táncterét, és egy korábban a Soundon játszott számára énekeltette meg rajongóit. Lost Frequencies a DJ-pulton állva tapsolta meg a közönségét, akik közt ott volt John Newman is, aki a Nagyszínpad oldaláról nézte végig a show-t.

Kalkbrenner elárulta, hogy nagyon közel áll hozzá Magyarország, és Timmy Trumpet is hozta a magyar virtust. Volt a színpadon „szeretlek, Hungary”, „köszönöm szépen” és „egészségedre”, ez utóbbit egy pálinkával kísérte le a trombitás sztár, aki hozott egy új számot is,

de játszott Azahriah- és Halott Pénz-remixet is, és a színpadon felköszöntötte a felesége nagymamáját is.

A közlemény szerint Lőrincz Barbara, a Heineken prémiummárkáinak group brand menedzsere közölte: a Balaton Sound idén is fantasztikus hangulatban telt.