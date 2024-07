„Egy dolog lehet: Attila sírját itt fogjuk megtalálni” – tréfálkozott Botka László a BYD kínai befektetőivel, amikor aggodalmaskodva „már ötvenedjére kérdezték meg” tőle: várható-e értékes régészeti lelet felbukkanása a gyárnak kijelölt 300 hektárnyi területen. A szegedi polgármester erről egy lakossági fórumon beszélt, ahol részleteket árult el az e-autógyár és a város közötti tárgyalásokról. A kínai befektetők „rettentően érzékenyek voltak” a régészeti feltárásokra, mert attól tartottak, hogy egy nagy jelentőségű lelet teljesen felborítja a gyár építésének ütemtervét.

Vagy a BYD miatt leszünk világhírűek, vagy Attila sírja miatt

– viccelődött az év elején Botka László, utalva arra, hogy Szeged így is, úgy is jól jár.

A BYD és az értékes aranykoporsó

Nem alaptalan Botka László kijelentése, ugyanis a BYD területétől nem messze folyt egykor a Tisza egyik ága, amelyet a 19. századi folyamszabályozáskor vágtak le. Ebből a folyószakaszból alakították ki később a Maty-éri Nemzeti Kajak-kenu és Evezős Olimpiai Központot.

A történészek az írott források alapján Szeged tágabb környékére lokalizálják az egykori hun birodalom fővárosát és Attila sírjának helyét is.

Ha a legenda igaz a hun király temetéséről – az elterelt folyóról, a hármas koporsóról és a legyilkolt szolgákról – kevés jobb hely jöhet szóba, mint a BYD leendő telephelye. Az Index ellátogatott a Szeged északi területén folyó régészeti feltárások helyszínére, hogy kiderítse: vajon megtalálták-e már a régészek a neves és rettegett uralkodó sírját.

A szegedi önkormányzat a BYD-nak 2024 év végéig adja át a teljes 300 hektárt, előtte azonban lőszermentesítést és régészeti feltárásokat kell elvégezni az M43-as autópálya melletti területen. A munka rohamtempóban folyik, ugyanis a kínai e-autógyár vezetése azt ígérte: 2025 végére már legördülnek a gyártósorról az első szegedi járművek.

Attila sírját nem, de laza szerkezetű településnyomokat feltártunk. Késő középkori és kora újkori karámárkok kerültek elő, valamint néhány, az avar korból származó településjelenséget találtunk még a területen

– nyilatkozta a helyszínen Horváth Andrea régész. A Móra Ferenc Múzeum régészeti osztályának vezetője szerint a BYD mellett, az öthalmi kiemelten védett régészeti lelőhelyen – ahol az '50-es években az Államvédelmi Hatóság laktanyája, később a megszálló szovjet csapatok bázisa és lőtere volt – kerülhetnek elő honfoglaláskori leletek. 1950-ben ugyanis folyt itt honfoglaló sírokat feltáró leletmentő ásatás, aminek a pontos helye fényképek és feljegyzések híján a mai napig nem ismert.

Számunkra az igazi szenzáció ennek a temetőnek a beazonosítása és a még meglévő temetkezések feltárása lenne

– tette hozzá Horváth Andrea.

Tucatnyi tuti tipp, önjelölt régészektől

„Rendszeresen keresnek meg bennünket olyanok, akik azt állítják: biztosan tudják, hogy hol van Attila hármas – arany, ezüst és vas – koporsója” – magyarázta az Indexnek Varga Sándor régész.

Már Móra Ferenc is megelégelte az önjelölt régészek tevékenységét, akik bizton állították: tudják, hol kell keresni a nagy uralkodó földi maradványait és az ezüst- és aranykoporsót.

A neves szegedi író, aki a város múzeumigazgatója volt 1917-től, egy írást is szentelt a témának „Leszámolás Attilával" címmel” – jegyezte meg az osztályvezető. Trogmayer Ottó, a Móra Ferenc Múzeum méltán híres egykori igazgatója rendszeresen gyűjtötte az ilyen „bejelentéseket”.

A régészek szerint kimondottan hun sírt még nem, csupán hun kori temetőket tártak fel. Amikor a keleti hódítók belovagoltak a Kárpát-medencébe, a politikai hatalmat ők gyakorolták az őket körülvevő népek – például szarmaták és germánok – fölött.

Hazánkban ismerünk olyan gazdag leleteket, amelyek valószínűleg a hun politikai elit temetkezéseihez, máglyaáldozatához kapcsolódott. A leghíresebb a szegedi Móra Ferenc Múzeumban őrzött nagyszéksósi kincs, de előkerültek máglyaáldozati tárgyak már Pannonhalmáról, Pécsről és Pest megyéből is

– magyarázta Varga Sándor, aki hozzátette: a gazdag máglyaáldozati leleteknél nincsenek emberi maradványok.

„Több ezer hun kori sírt tártunk már fel a Kárpát-medencében. Abban az időben divat volt a koponyatorzítás, amit a hunok hoztak be, és a helyi elit át is vette” – mondta a régész, aki szerint nagyon nehéz megállapítani, hogy az illető hun, gepida vagy szarmata volt. Tovább bonyolítja a régészek munkáját, hogy a hunok körében a korhasztásos és a hamvasztásos temetés is gyakorlat volt.

Lehet, hogy már megtalálták Attila maradványait

Priszkosz, az Attila udvarában járt bizánci követ útleírása alapján talán annyi mondható el, hogy valahol a Körösöktől délre és a Temestől északra helyezkedett el a hun király főhadiszállása.

Még az is vita tárgya, hogy a Tiszántúlon vagy a Duna–Tisza közén volt-e a székhely. Ez egy hatalmas terület, ezen belül természetesen nem lehet elvileg kizárni, hogy a BYD területére esik, de a valószínűsége igen kicsi

– közölte az Index-szel Kulcsár Valéria régész. A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Régészeti Tanszékének docense szerint a folyóba temetés története a legendák világába tartozik a hármas koporsó elképzelésével együtt, amely a forrás félrefordításából származik. Annyit lehet viszonylag hitelesen tudni, hogy éjszaka, titokban temették el a nagy királyt.

Kulcsár Valéria szerint elképzelhető, hogy már megtalálták Attila sírját, például nem sokkal a temetés után a király kincsei után kutató sírrablók. Az is elképzelhető, hogy régészek találták meg, csakhogy nem volt a mellékletek között olyan tárgy, amely egyértelműen Attilát azonosította volna.

„Arról azért nem szabad elfeledkeznünk, hogy minden idők leggazdagabb hun kori leletegyüttesét, a nagyszéksósit őrzi a szegedi Móra Ferenc Múzeum. Több mint 1 kg aranyról van szó, és tudjuk, hogy nem teljes, tehát ennél több volt. Önmagában a méltóságjelvénynek számító színarany nyakperece csonka állapotában 407 gramm. Kétség nem lehet afelől, hogy ez egy hun fejedelmi lelet” – mondta el a korszak szakértője. Hozzátette: az égésnyomok bizonyítják, hogy egy máglyaleletről van szó. Így kézenfekvő az az elképzelés – tette hozzá –, hogy valamelyik hun nagyfejedelem halotti máglyájának maradványa. Hogy ez Attila elődjének, Rugának volt-e a halotti máglyája vagy éppenséggel Attiláé, nem tudjuk.

„Mindenesetre lehetett Attiláé, és ez esetben lehetséges, hogy a közelében valahol ott van eltemetve maga az Isten ostora, épp csak esetleg semmi nincs mellette. Tehát lehetséges, hogy a régész talál egy magányos, „szegényes” sírt, amelyik Attila sírja. De az is lehet, hogy dugig van arannyal, csak még nem találtuk meg. Mai ismereteink szerint valószínűbb az első feltevés” – mondta el Kulcsár Valéria.

Még ma is borzong a világ a hunoktól

A világot általában izgatják a nagy hódítók, ezen belül nem csak az életük, de a haláluk is. Gondoljunk csak Nagy Sándorra, Dzsingiz kánra vagy akár Napóleonra!

Tartok tőle, hogy Attila csak a magyar nyelvterületen örvend népszerűségnek, Nyugat-Európában például a gonoszság és a barbárság szimbóluma

– válaszolta az SZTE oktatója arra a kérdésre, hogy miért foglalkoztat sokakat az egykori uralkodó.

Szerinte miután Ipolyi Arnold, Jókai Mór és Gárdonyi Géza nyomán a hunok és királyuk, Attila, valamint a temetési körülményei hosszú nemzedékeken keresztül beleivódtak a köztudatba, régóta izgatja az emberek fantáziáját.

„Székhelyének meghatározásával rengeteg műkedvelő régész, történész kísérletezett és kísérletezik ma is” – mondta Kulcsár Valéria, akinek muzeológusként is volt dolga „biztosra mondott” Attila-féle sírhellyel.