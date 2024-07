Magyar Péter Gyurcsány Ferencről: Döglött oroszlánba belerúgni sem érdemes

Mint írtuk, Magyar Péter szombat délután hirdette meg pártja programját. A politikus ismertette, hogy mik lesznek a célkitűzéseik a következő években, és eközben a fővárosi politikáról is hosszan beszélt.

„A Tisza Párt semmilyen politikai alkut, semmilyen politikai együttműködést nem fog kötni sem a Fidesszel, sem a Gyurcsány vezette óbaloldali kék Fidesszel. Karácsony Gergely egyértelműen Gyurcsány szövetségese, politikai társa” – fogalmazott, hozzátéve, hogy kizárt, hogy bármilyen politikai háttéralkut kössenek velük.

Gyurcsány Ferenc az utóbbi időszakban rendszeresen kritizálta Magyar Pétert, ám ennek ellenére sem tartja kizártnak, hogy egyszer együttműködjenek. Mint mondta, a DK-nak „más a viszonya a Fideszhez, és más a Tisza Párthoz”.

Magyar Péter a szombati rendezvénye után interjút adott a Blikknek, amelyben a Gyurcsány Ferenccel való lehetséges együttműködésről is kérdezték.

Gyurcsány Ferencet én nem tartom politikusnak. Döglött oroszlánba belerúgni sem érdemes. Soha semmilyen formában nem kívánok együttműködni sem Gyurcsány Ferenccel, sem pedig a Demokratikus Koalícióval. Egyezmény vagy alku kizárt

– jelentette ki a Tiszta Párt alelnöke a lapnak.

A politikus arra is kitért, hogy a 2026-os országgyűlési választásokon lehetséges, hogy a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje lesz. Hozzátette, hogy EP-képviselőként sok lehetősége van. Tervei szerint a parlamentben kemény kérdéseket tesz majd fel Orbán Viktoréknak, akiknek ott helyben válaszolniuk kell.

Gyurcsány Ferenc rendszeresen odaszúr Magyar Péternek

Gyurcsány Ferenc az Index Konkrétan Rónai Egonnal című műsorában reagált a visszavonulásáról szóló hírekre, miután a DK története második legrosszabb eredményét érte el az európai parlamenti választásokon. A műsorban felmerült, hogy Magyar Péter a DK-tól vonta el a szavazatokat. Gyurcsány Ferenc már ekkor kiemelte, hogy érdektelennek tartja a Tisza Párt eredményét, ugyanis „30 százaléka nagyon sok rohadék politikai tömörülésnek volt Európában a XX. században”. A DK elnöke azt is kijelentette, hogy a Tisza Párt ajánlata egy slim-fit Orbán–Fidesz-világ, valamint Magyar Pétert személyében és erkölcsileg is alkalmatlannak tartja. Mint mondta, a Tisza Párt alelnöke még egy minisztériumi osztályt sem vezetett, így ilyen alapon az „anyja is csinálhatna filmeket”.

A két politikus közötti szócsata azóta sem csillapodott, Gyurcsány Ferenc szombaton és vasárnap ismét beleállt Magyar Péterbe. A Demokratikus Koalíció elnöke szombaton elmondta követőinek, hogy Magyar Péter a rossz, a DK pedig jó. „Bokszoló vagy pankrátor? Esetleg imitátor. Mit imitál? A Sors küldöttét. A Kiválasztottat. De olyan van már nekünk! Ugyan! Az előző hamis volt, ő az igazi – bódul a hódolat” – tette közzé a DK elnöke.

Magyar Péter hamar feltűnt a hozzászólók között, majd kijelentette, hogy a haza hálás lenne, ha Gyurcsány Ferenc végre visszavonulna.