Tompos Márton lett a Momentum új elnöke

Némi meglepetésre nem a korábban esélyesebbnek tartott egykori elnök, Fekete-Győr András, hanem kihívója, Tompos Márton lett a Momentum Mozgalom elnöke, miután vasárnap tisztújításon a küldöttek őt látták legesélyesebbnek arra, hogy felrázza a széthullás szélére sodródott pártot.

Bezuhanás az EP-választáson

A Momentum 2019-ben közel 10 százalékos eredménnyel két képviselőt is delegálhatott az Európai Parlamentbe. Az idei választásokon viszont csak 3,70 százalékot ért el a párt, miközben a Fővárosi Közgyűlésbe sem jutottak be. A Momentum néhány polgármesteri pozícióval vigasztalódhat, többek között Zuglóban és Terézvárosban is nyert a jelöltjük.

Donáth Anna június 10-én a lemondását bejelentő Facebook-posztjában elismerte: „Az európai parlamenti eredményünk kudarc – még akkor is, ha úgy érzem, hogy a választók elsősorban az erőre mondtak igent, nem pedig a mi európai parlamenti munkánkra mondtak nemet”. A távozó pártelnök ugyanakkor kiemelte: „Tegnap este viszont nem mehettem el szó nélkül a sikereink mellett sem: azokra ugyanolyan büszke vagyok, amennyire vállalom a felelősséget a sikertelen EP-eredményekért. Az, hogy Zuglóban egyszerre győztük le a régi baloldalt és a Fideszt, hatalmas teljesítmény. Ahogy Pikó András és Soproni Tamás újrázása, Bánréve, Vámospércs, Keszthely és Győr elhódítása”.

Én annak a politikának látom értelmét, ami szívből jön. Amiben hiszünk. És mi ebben a liberális politikában hiszünk. Egy olyan világban, ahol egyre erősebb a szélsőjobb, ahol egyre nagyobb teret nyernek a jobboldali populisták, még inkább szükség van arra, hogy valaki kérlelhetetlenül kiálljon ezen értékek mellett. Csináld azt, amiben hiszel, úgy, ahogyan a legjobban tudod, és feküdj le minden este úgy, hogy tiszta a lelkiismereted – ez az én filozófiám. A jövőben is eszerint fogok politizálni. A lelkiismeretem pedig úgy marad tiszta, ha vállalom a felelősséget, és lemondok a pártelnöki pozícióról

– jelentette be Donáth Anna.

Fekete-Győr András drámai mélypontról, Tompos Márton szolgáltató pártról beszélt

Fekete-Győr András, a párt korábbi elnöke és előválasztási miniszterelnök-jelöltje már Donáth Anna bejelentésének napján bejelentkezett a Momentum vezetésére:

Ma délelőtt bejelentettem a Momentum Mozgalom közösségének, hogy a párt soron következő tisztújításán elindulok az elnöki tisztségért. Teszem ezt azért, mert a tegnapi választási eredmény fényében a Momentumban változás kell, ha a párt ismét sikeres szeretne lenni. A választási eredmény ugyanis összességében drámai mélypontja a Momentum történetének.

Tompos Márton, a párt országgyűlési képviselője is ringbe száll a pártelnöki székért. A politikus három dolgot ígért:

„Nem akarom feltalálni a spanyolviaszt.”

„Szolgáltató pártot fogunk építeni.”

„Tanulunk a hibákból és a sikerekből.”

A tisztújításig a Momentum elnöksége az alábbi politikusokból állt össze: Donáth Anna, Tompos Márton, Bedő Dávid, Cseh Katalin, Hajnal Miklós, Orosz Anna, Soproni Tamás.

Végül Tompos győzött a tisztújításon

A párt tisztújítását végül vasárnap megtartották, ezen döntöttek az új vezetésről. A küldöttek döntése értelmében a Momentum új elnöke Tompos Márton lett. A Népszava értesülései szerint mindössze három szavazat döntött a két jelölt között. 103-an voksoltak Tomposra, százan pedig Fekete-Győrre.

„A Momentum elnökeként annyit ígérhetek: kevesebb beszéd, több cselekvés. A szabadelvű és cselekvő politika képviselői ott lesznek, amikor leváltjuk ezt a rendszert. A Momentumnak ezen az úton kell továbbhaladnia” – írta közösségi oldalán Tompos a döntés után.