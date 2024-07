Az Itaka Magyarország utazási iroda pénteken Törökországba vitt volna egy repülőgépnyi utast a Tailwind légitársaság egyik járatával. A gépnek 16:40-kor kellett volna felszállnia, de hajtóműprobléma adódott – írja az Utazómajom.

A blog egyik olvasója arról számolt be, hogy a 16:17-kor landoló TWI681 járat jobb hajtóművét a Lufthansa Technics kezdte szerelni, de este 10 óráig nem sikerült megjavítani, így a sikertelen próbálkozás után az utasok visszakapták csomagjaikat, és hazaküldték őket, mondván, hogy másnap reggel 9-re kell újra kiérni a 11:40-kor induló repülőgéphez.

Másnap az utasok újra becsekkoltak, de a gép továbbra sem indult el, estére már több rendőr is próbálta megnyugtatni az utasokat, akiket végül egy Üllői úti hotelbe vittek, és közölték velük, hogy másnap utazhatnak. Időközben aznap a légitársaság egy másik járata, ami szintén Antalyába repült, két óra késéssel ugyan, de sikeresen elindult, tehát míg a szombati utasokat képesek voltak eljuttatni Törökországba, addig azokat, akik egy nappal korábban utaztak volna, nem.

Az új járat vasárnap reggel hét órára volt kiírva, és végül 7 óra 6 perckor, 40 órás késéssel elindult Törökországba 65 emberrel a fedélzetén a 155 fő helyett,

ugyanis az utasok közül korábban volt, aki feladta, és nem csekkolt be harmadjára is.

Reagált a Budapest Airport

A Budapest Airport tájékoztatást küldött a járattal kapcsolatban a 24.hu-nak. Azt írták, hogy mivel úgy tűnt, hogy a járat a hajtómű megjavítását követően a szombati napon el tud indulni, a légitársaságtól kapott információknak megfelelően az utasok szombaton reggel ismételten kimentek a repülőtérre, és bejelentkeztek a járatra, azonban délután ismét többször eltolták a járat indulását, mert a gép javítása nem készült el.

A földi kiszolgáló vállalat folyamatos jelenlétet biztosított, amint megkapták a légitársaságtól az információt és a jóváhagyást az ételutalványra, azonnal értesítette a terminálon várakozó utasokat, és kiosztották a vouchereket. A gép végül szombat este sem tudott elindulni, ezért a légitársaság szombat éjszaka is szállodában szállásolta el az utasokat

– írta a Budapest Airport. Hozzátették azt is, hogy folyamatos jelenlétet biztosítottak, vizet osztottak, a terminálinformációs kollégáik személyesen tájékoztatták az utasokat a napokban kialakított segítő zónákról, és felkészültek arra, ha szükséges, az utasokat az éjszaka fekhelyekkel lássák el, de végül a légitársaság szállodába vitte őket.

Vitályos Eszter szerint ez megengedhetetlen

A Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában Vitályos Eszter kormányszóvivő elmondta, hogy megengedhetetlen, hogy a repülőtereken az információhiány miatt kiszolgáltatott helyzetbe hozzák az utasokat.

Hozzátette, hogy az információhiány és a repülőtéren felmerülő körülmények késztették arra a kormányt, hogy beavatkozásokat kérjen. Orbán Viktor miniszterelnök utasította Nagy Márton gazdasági minisztert arra, hogy vegye fel a kapcsolatot a Budapest Airport és a Hungarocontrol Zrt.-vel.

Vitályos Eszter beszélt arról is, hogy a légi járatok késésének több oka van: nyáron sűrűbbek a járatok, forgalmasabb a légtér, amelynek az orosz–ukrán háború is befolyásolja a forgalmát. Sok a járatkésés és -törlés is Európa-szerte.

Ahogy arról több cikkünkben is beszámoltunk, hetek óta hatalmas gondok vannak a fapados légitársaságok járataival. Ebben a cikkünkben összegyűjtöttük, hogy mit érdemes tudni a járatkiesések okozta kártérítésekről, mikor és mennyit köteles fizetni egy-egy légitársaság, ha nem juttatja el időben az utast a kívánt állomásra.