A közel negyven fokos hőségben is tud érdekességeket produkálni az időjárás, hétfő délután például azt jelentették, hogy száraz zivatar tombol a főváros egy részén. Ez a ritka anomális vulkánkitörések és masszív tűzvészek közelében szokott kialakulni, de pánikra semmi ok, van ennél egy sokkal visszafogottabb magyarázat is.