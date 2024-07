A kormány védelmi hozzájárulás fizetésére kötelezi a multikat, átlátható költségvetést vár a médiától és a pártoktól

Gulyás Gergely a hétfői Kormányinfón beszélt többek között Orbán Viktor békemissziójáról, a kedden kezdődő NATO-csúcsról, amelyen Joe Bidennel is találkozhat a magyar kormányfő. A kormány döntött arról, hogy védelmi hozzájárulást kell fizetni minden olyan multinacionális vállalatnak, amely extraprofitra tett szert. A kabinet ugyanakkor egyelőre nem avatkozik be az üzemanyagárakba, a miniszter kitért arra is, hogy jelentős bírságok jöhetnek a légi közlekedésben tapasztalt késések miatt, valamint döntés született a babaváró támogatásról, a Patrióták Európáért szövetség pedig folyamatosan bővül, és nem lehet majd megkerülni az Európai Parlamentben.

Hosszú idő után, csaknem egy hónap elteltével tartott ismét Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő, miután a kormány múlt héten két ülésen is foglalkozott a háború jelenlegi állásával, lehetséges kimeneteleivel, valamint azzal, hogy mit tudnak tenni a békéért.

„Európai és magyar szempontból is helyes, hogy a magyar miniszterelnök az uniós elnökség kezdetén békemissziót indított. Európában a nagy országokat háborús propaganda uralja, az európai kormányok nagy többsége is ennek jegyében foglal állást, valakinek képviselnie kell a vesztesek, az áldozatok, a megcsonkított családok hangját is” – utalt Gulyás Gergely Orbán Viktor egymást érő útjaira.

Orbán Viktor Washingtonba utazott

A kormányfő a múlt héten elsőként Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott Kijevben, majd Moszkvába utazott, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt, hétfő reggel pedig már Pekingbe érkezett, ahol Hszi Csin-ping kínai elnök fogadta. Orbán Viktor nem maradt sokáig Kínában, és már hétfőn tovább is indult Washingtonba, ahol július 9. és 11. között találkozót tartanak a NATO-tagországok állam- és kormányfői.

Gulyás Gergely a Kormányinfón elmondta, sokan ellenzik a magyar békemissziót Európában, miközben azt tapasztalják, hogy politikai, jogi és pénzügyi zsarolásnak vannak kitéve annak érdekében, hogy Magyarország is álljon a háborút támogató országok sorába – a kormány azonban nem változtat az álláspontján.

A miniszter elmondta, Orbán Viktor azért utazott Washingtonba, mert kedden kezdődik a NATO-csúcs, míg arra a kérdésre, hogy a kormányfő találkozik-e Joe Biden amerikai elnökkel, azt felelte, hogy a békemisszió keretében olyanokkal érdemes találkozni, akik a békét előbbre viszik, tenni tudnak érte, ettől függetlenül a NATO-csúcson találkozhat a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök. Gulyás ezzel szemben nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy Orbán találkozik Donald Trumppal.

Gulyás a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetéről elmondta, ígéretek elhangzottak Kijevben, magasabb szintről, mint korábban. A magyar kormány 11 pontban fogalmazta meg az elvárásait, továbbra is ezt várják Ukrajnától, ha ez megvalósul, akkor a két állam közötti kapcsolatok érdemben javulhatnak, ha nem, akkor az az uniós csatlakozásnak, sőt egy ponton túl a tárgyalások folytatásának is gátja lesz.

A kormány a külföldi háborús propaganda ellen is fellép

– közölte Gulyás Gergely, majd kifejtette, a kormány kötelezi az álláspontja szerint háborús propagandákat támogató médiumokat és pártokat arra, hogy tegyék átláthatóvá a költségvetésüket, bevételeiket. Ha van olyan médium, amely külföldről fogad el forrásokat, akkor az igazságügyi miniszter segítségével visszaküldik a feladónak, míg a pártok el sem fogadhatnak ilyen forrásokat. Korábban még nem volt ilyen durva szabályozás, ám a miniszter szerint a kormánynak lépnie kell ebben a kérdésben.

Gulyás Gergely az Indexnek: A kormány egyelőre nem avatkozik be a benzinárakba

A kormány döntött arról is, hogy védelmi hozzájárulást kell fizetni minden olyan multinacionális vállalatnak, amely extraprofitra tett szert. A bankoknál a bankadó csökkentéséről tárgyalt a kormány, de Gulyás Gergely szerint sok bank kihasznált egy kiskaput, amely az állampapír-vásárlásra vonatkozott, a bankadót minden olyan banknak meg kell fizetnie, amely nem növelte a teljes állampapír-állományát. A bankadó 2024-ben nem változik érdemben, de megemelik a tranzakciós illeték mértékét, és valutaváltási illetéket vetnek ki. A számlavezetési és kártyahasználati díjra stopot vezetnek be 2024-ben, így nem lehet ezt áthárítani a lakosságra.

Idén 400 milliárdos bevételt vár a kormány a védelmi hozzájárulásokból

– reagált Gulyás Gergely az Index kérdésére. Szabó Gyula arról kérdezte a minisztert, mikor jelenik meg a rendelet, és lehet-e tudni a számítási módról. Gulyás szerint a tranzakciós illeték tranzakciónként augusztus 1-jétől 0,45 százalékra emelkedik, de a plafont tízezer forintról húszezer forintra emelik, a készpénzfelvételnél marad a 150 ezer forintos ingyenes felvétel, ezenfelül 0,9 százalékos illeték lesz.

A Mol és az OTP részvényei időközben esni kezdtek, Gulyás ezzel kapcsolatban azt mondta, volt egyeztetés a piaci szereplőkkel, ez nem érhette őket meglepetésként.

Mi lesz a benzinárral? Ha a forint árfolyamát a kormány meg tudja határozni, akkor az üzemanyagnál miért nem? Gulyás szerint egyelőre nem akar beavatkozni a kormány: vannak olyan termékek, amelyek a magyar családok megélhetésében kiemelten fontosak, a forint árfolyama nem feltétlenül érint mindenkit, a családok kétharmadát csak közvetetten, a benzin viszont igen. A kormány üzenete azoknak szól, akik nem tartják be a szabályozást.

Az üzemanyagárakkal kapcsolatban elmondta még azt is, a kormány felszólítja az energetikai vállalatokat, hogy a tavasszal létrejött megállapodást tartsák be, mely szerint a magyar családok nem fizethetnek többet a környező országok átlagáránál. Mivel a benzin 4, a gázolaj 10 forinttal volt drágább Magyarországon, mint a szomszédos országok átlagára, a kormány ezért lépéseket vár a kereskedőktől.

A Nemzetgazdasági Minisztérium az üzemanyag-kereskedőkkel tárgyal a héten, várhatóan döntéseket hoznak, ám nem lesznek drasztikus lépések. A kormánynak vannak szabályozási eszközei, de ezekkel csak végső esetben élne, ha nem lesz megegyezés a felek között.

Jelentős bírságok jöhetnek a késések miatt

A Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a légi közlekedésben tapasztalt késésekről is, mondván, ezek előfordulhatnak a növekvő utasszám miatt, de nem sokórás késések, amelyek az elmúlt időszakban borzolták a kedélyeket. A kormány szerint a reptéren várakozókat maximálisan ki kell szolgálni, ám ez nem mindig sikerült. Bár a helyzet már enyhült a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, akciótervet várnak a Hungarocontroltól és a földi kiszolgálóktól is, miközben 12 járatkésés miatt már vizsgálatot indított a fogyasztóvédelem, a kormány pedig azt várja, hogy nagy bírságokat szabjon ki a hatóság, ha jelentős késéseket találnak.

A miniszter hangsúlyozta, hisz a bírságok elrettentő hatásában.

„Az időjárás lehet jogszerű ok, egy gépmeghibásodás is pár órára, viszont ilyenkor új gépet kellene hadrendbe állítani, az nem megoldás, hogy majdnem két napig nem indul el a járat” – mondta Gulyás.

Döntés született a babaváró támogatásról

Vitályos Eszter a babaváró támogatásról beszélt, amelyről szintén döntött a kormány.

Azoknak a pároknak, akik babaváró kölcsönt vettek fel, és kifutnának a határidőből, de még nem született gyermekük, legfeljebb kétéves hosszabbítási időszakot biztosít a kormány, ez azokra vonatkozik, akik 2019 és 2021 között vették fel a kölcsönt, a gyermekvállalási határidő 2026. július elsejéig hosszabbodik meg

– mondta a kormányszóvivő, hozzátéve, hogy a visszafizetési kötelezettség júliusig pár száz családot, de év végéig akár több ezer családot is érinthet.

Újabb taggal bővült a Patrióták Európáért szövetség

A Patrióták Európáért szövetségről Gulyás azt mondta, akik csatlakoznak, ugyanúgy gondolkoznak, például abban, hogy az európai intézményeknek tiszteletben kell tartaniuk a tagállamok jogosítványait is. Például a lopakodó forrás- és hatáskörelvonás ellen is fel kell lépni.

Arra is kitért, hogy a további csatlakozókra lehet számítani Matteo Salvini pártján kívül is, sőt időközben Marine Le Pen pártja, a Nemzeti Tömörülés is csatlakozott a Patrióták Európáért frakcióhoz. A tömörülést tíznél is több párt alkotja majd, ami a harmadik legnagyobb lesz az Európai Parlamentben. Bár az erőviszonyokat ez nem változtatja meg, nem is lehet megkerülni.

A Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésről Gulyás Gergely azt mondta, kabinetülésen vetődött fel a téma, nem kormányülésen. Véleménye szerint a Nemzetközi Büntetőbírósághoz soha nem kellett volna csatlakozni, kilépni pedig már felesleges lenne most. Ugyanakkor ennek a szervezetnek a döntései nem kerülnek át a magyar jogba, mert azok elsősorban politikaiak.

Ki állapítja meg, hogy egy tévé, rádió vagy újság háborús propagandát közvetít, mi lesz a szankció? Gulyás szerint erre az igazságügyi miniszter tud választ adni, ő készíti el a tervezetet. A tárca egyébként csak az unión kívüli forrásokat vizsgálhatja.

„Újra kell számolni a főpolgármester-választáson leadott szavazatokat”

Gulyás Gergely fontosnak tartja, hogy minden újraszámolás a lehető legnagyobb átláthatóság mellett, a főpolgármester-jelölteket indító pártok küldötteinek jelenlétében történjen meg. A miniszter úgy látja, a magyar választópolgárok az elmúlt több mint harminc évben megszokták a demokráciát, az pedig példa nélküli eredmény, hogy ekkora szavazatmennyiség mellett 41 voks a különbség a két jelölt között. Gulyás közölte, ilyenkor a jelöltek hajlamaiból is következő folyamatos csalásvád-kiabálás miatt legyenek meg a garanciális rendelkezések. A világ legfejlettebbnek tartott demokráciáiból is tudnak példákat mondani arra, amikor újraszámlálásra került sor.

Arra is kitért, ha egy jelölt visszalép, akkor egységesen törölni kell a szavazólapokról, hogy az egyértelmű legyen, és adott esetben ezt törvénybe is lehet foglalni.

Egyre többen fertőződnek meg koronavírussal

Gulyás az egyházi fenntartású kórházakkal kapcsolatban elmondta, vannak olyan intézmények, amelyek rendkívül rossz állapotban vannak – például az Amerikai úti Szeretetkórház –, ám ezek felújítása tervben van, az időzítésről kell dönteni.

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban arról beszélt, hogy egyre több a fertőzött, és voltak olyan magyar állampolgárok, akiket feltartóztattak más országok repülőterein, mert hordozók voltak. Gulyás szerint a mostani variáns már jóval kevésbé veszélyes, komolyan kell venni és otthon kell maradni, de nem indokolt hasonló intézkedéseket hozni, mint a Covid-járvány idején.

Magyar Péter botránya nem tartozik a kormányra

Magyar Péter, a Tisza Párt alelnöke a közelmúltban dulakodásba keveredett egy szórakozóhelyen, ezzel kapcsolatban azt mondta Gulyás Gergely, hogy ez nem tartozik a kormányra, de méltatlan egy közszereplőre nézve. Kitért arra is, hogy Magyar Péter korábban azt mondta, nem veszi fel a mandátumát az Európai Parlamentben, mégis megtette, a miniszter úgy véli, a mentelmi jog miatt, ám bűncselekmény alól ezzel nem lehet kibújni.

A Kormányinfóról szóló percről percre tudósításunkat ezen a linken tudják megnézni.

(Borítókép: Vitályos Eszter és Gulyás Gergely. Fotó: Tövissi Bence / Index)