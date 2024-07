Az EU-elnökség kezdete óta először szólal meg a kormány

A Kormányzati Tájékoztatási Központ pénteken közölte, hogy hétfőn délelőtt Gulyás Gergely és Vitályos Eszter sajtótájékoztatót tart Kormányinfó – Mit miért tesz a kormány? címmel. A legfontosabb történésekről ezúttal is percről percre frissülő cikkben számolunk majd be, amelyet élőben követhetnek az Indexen.

Múlt szerdán tartotta heti ülését a kormány a Karmelita kolostorban, ahol vélhetően a benzinár-emelkedésbe való beavatkozásról és a reptéri késések és anomáliák felszámolásáról tárgyaltak, így a hétfői Kormányinfón feltehetőleg az ezekkel kapcsolatos döntésekről számolhatnak be Gulyás Gergelyék. Emellett vasárnap is ülésezett a kormány, Orbán Viktor miniszterelnök a megbeszélést extra kormányülésnek nevezte posztjában.

Mint arról az Index beszámolt, a kormány szerint a reptéren méltatlan helyzetek, gyalázatos körülmények alakultak ki, amelyeket családok és turisták százainak kellett elszenvedniük. Így a Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint Orbán Viktor miniszterelnök elvárásainak megfelelően Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a helyzet mielőbbi felszámolása érdekében berendelte a HungaroControl vezetőjét, és arra fogja kérni, hogy azonnal készítsen intézkedési tervet a kialakult anomáliák kezelése érdekében.

Ugyanakkor gond van a hazai üzemanyagárak rohamos emelkedésével is. A drágulás miatt a kormány azonnali lépéseket sürget, különben beavatkozik.

Orbán Viktor Kijevbe és Moszkvába is elutazott

A hétfői Kormányinfó az első lesz azóta, hogy Magyarország július 1-jével átvette a tagállamok szakminisztereiből álló Európai Unió Tanácsának soros elnökségét. Orbán Viktor július 2-án hangsúlyozta, hogy az EU-elnökség átvétele után első útja Kijevbe vezetett, a kormányfő találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

A vezetők az ukrajnai magyar kisebbségről, a Magyarországon élő ukránokról és egy közös megállapodásról is beszélgettek. A kormányfő Moszkvába is elutazott, hogy ismertesse Magyarország és az Európai Unió álláspontját az ukrajnai helyzettel kapcsolatban, a látogatás azonban nyugati körökben többek nemtetszését váltotta ki. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár is hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor Magyarország miniszterelnökeként utazott Moszkvába, és nem a szövetséget képviseli.