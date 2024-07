Parázs elemzői vita alakult ki Orbán Viktor útjairól, Török Gábor is beszállt

„Kijev jól sikerült, Moszkvában viszont hülyét csináltak belőle” – vélekedett Rácz András a miniszterelnök békemissziós útjairól. Az Oroszország-szakértő Orbán Viktor moszkvai útjával kapcsolatban kifejtette:

Moszkvában Putyin egyértelműen közölte, hogy a háborút Oroszország a saját feltételei mentén fogja befejezni, hiába próbál közvetíteni Orbán Viktor. Ergo a »békemisszió« valójában véget is ért, hiszen úgy nemigen lehet közvetíteni, ha az egyik fél nem hajlandó tárgyalni. Szóval, bár nagyon jól indult a hét Orbán kijevi útjával, de aztán a moszkvai vizittel lényegében tragikomédiába fulladt.

Rácz András a kijevi utat sikeresnek tartja: „A hét eleji, kijevi út minden szempontból jól sikerült. Annak ellenére is, hogy nagyon kapkodva, alig néhány nap alatt rakták össze – olyannyira, hogy a kiutazó csapat egy része csak előző héten pénteken tudta meg, hogy hétfő este indulnak Kijevbe. Ilyen rövid idő alatt tető alá hozni egy állam- és kormányfői találkozót csak akkor lehetséges, ha mindkét fél nagyon akarja – és ezúttal mindkét fél nagyon akarta.”

A szakértő Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor találkozójáról többek között úgy fogalmazott: „A látogatáson az történt, hogy Putyin egyszerűen megmondta Orbánnak, hogy Viktor, itt bármiféle rendezés az én feltételeim szerint lesz, és teljesen mindegy, hogy te mit gondolsz, vagy mivel turnézol Kijevben. Nemcsak ezzel alázta meg Orbánt, hanem rögtön már a megnyitóval is: Putyinnak konkrétan az ötödik (!) mondata volt, hogy »tisztában vagyunk vele, hogy Ön itt az Európai Uniót képviseli« – ami persze tényszerűen nem volt igaz, de innentől Orbánnak eleve egy kommunikációs defenzív helyzetből kellett indulnia. Ugyanis hiába próbál úgy tenni, mintha ő az EU-t képviselné, mindenki tudja, hogy ez nettó nem igaz. És akkor sem válik igazzá, ha lassan már a saját ablakába is kiteszi az EU-elnökség logóját.”

Török Gábor: Nem Orbán Viktor vesszőfutása, sokkal inkább az első igazán látványos nemzetközi sikersztorija

Török Gábor a Facebook-oldalán reagált Rácz András véleményére. A politológus kijelentette:

Soha nem tartottam okosnak, ha a politikai ízlésünk és a reményünk vezeti az elemzést. A politikai vágyak elhagyhatatlanok, de érdemes észrevenni, ha éppen más történik, mint amit szeretnénk. Ami most történik, az bizony messze nem Orbán Viktor vesszőfutása, sokkal inkább az első igazán látványos nemzetközi sikersztorija. Kihasználva a soros elnökség kínálta figyelmet és fontosságot, három villámtalálkozón tudja éppen elmondani azt az egész világnak, ami neki politikailag fontos. A kalkulált és pontosan érkező támadások most tényleg csak erősítik, miközben az európai riválisok láthatóan nem tudnak Orbánnal mit kezdeni.

Török Gábor megjegyezte azt is: „És közben annyi fideszes EP-kudarc után éppen létrejön egy olyan erős frakció, amelyet a nemzetközi sajtó is egyértelműen a magyar miniszterelnök nevéhez kapcsol. Biztos nem ezek az utolsó események ebben a küzdelemben, ráadásul számos jogos kérdés most is feltehető (leginkább: mi ebben a magyar – tehát nem csak OV – érdek?), de amit most látunk, azt nagyon nehéz (vagy inkább nagy tévedés) lenne politikai kudarcnak nevezni.”

Rácz András: Nem értem

Rácz András a Török Gábor posztja alatti kommentjében így reagált a politológus gondolataira: „Nem értem. 1) Azon kívül, hogy elmondhatja, amit akar, Orbán ténylegesen mit ér el ezekkel az utakkal? Mi a tényleges (nem narratív) eredmény…? Én ugyanis attól tartok, hogy a tényleges költség jóval nagyobb lesz – többek között azért, mert az ilyen húzások nagyon nem növelik annak az esélyét, hogy Magyarország valaha hozzájusson az uniós pénzekhez, pedig ez elsődleges, kiemelt nemzeti érdek lenne. 2) Egy szót sem ejtettem az EP-pártcsaládról, mivel ehhez nem értek. Ebből adódóan értelemszerűen nem neveztem politikai kudarcnak sem.”