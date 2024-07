Régóta csak saját magával versenyez a parlamenti rekorder

Rétvári Bencénél évek óta senki sem beszél többet az Országgyűlésben, és valószínűleg ez a mostani ciklusban sem változik, hiszen „félútnál” is utcahosszal vezet. Sőt akár még az eddigi rekordot is megdöntheti a kereszténydemokrata politikus.

Csaknem 200 órát beszélt már parlamenti képviselőként Rétvári Bence, a KDNP tagja 2006 óta, amióta először belépett a T. Házba. Az Országgyűlési Napló 1998 óta vezetett statisztikái szerint a 2010 óta államtitkárként is dolgozó Rétvárinál senki sem beszélt többet a parlament falai között, és immár ciklusok óta messze ő szólalt fel nemcsak számszerűen, hanem időben is.

Kábítószertéma volt az első

Rétvári Bence 2008 óta országgyűlési képviselő, mindössze 29 éves volt, amikor időközi választásokon győzött Újbudán, és bekerült a parlamentbe. Első, csonka ciklusában még igencsak visszafogott felszólaló volt: 81-szer szólalt meg, és összesen 5 óra 17 percet beszélt. Legelső felszólalása a Kábítószerügyi eseti bizottság üléséhez kötődött, és arról beszélt benne, hogy az államnak hatékonyabban kell fellépnie az elterelésben, nem csak arra várnia, hogy valaki önként jelentkezzen a kezelésekre.

Rétvári Bence 2010-ben lett először államtitkár, 2010 és 2014 között a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban, majd 2014 és 2022 között az Emberi Erőforrások Minisztériumában dolgozott. A mostani ciklusban látja el a belügyminisztérium parlamenti államtitkári feladatait. Ebből ered egyébként a rengeteg felszólalás immár ciklusok óta. A parlamenti államtitkárok feladata ugyanis, hogy a tárcához érkező képviselői kérdésekre, interpellációkra válaszoljon, de a napirend előtti felszólalásokra is ő reagál. Márpedig kérdésekből volt bőven az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) és most a BM területén is.

Jöhet az abszolút rekord?

A mostani ciklusban Rétvári Bencéhez már senki sem férhet fel, még a – legalábbis időben – második legtöbbet beszélő Z. Kárpát Dániel (Jobbik) is 14 órával kevesebbet tudhat magáénak. Rétvári 2022 májusa óta 542 alkalommal szólalt fel a parlamentben, összesen pedig 36 óra 16 percet beszélt. Összehasonlításul: a legkevesebbet beszélő parlamenti képviselő továbbra is Hadházy Ákos. A független honatya csupán egyszer szólalt meg a ciklusban, az is csak 1 perc 24 másodpercig tartott. Igaz, ez sem elég ahhoz, hogy az abszolút legrövidebb felszólalást elérje Hadházy. Az 2010-ből még Meggyes Tamás (Fidesz) képviselőé, aki abban a ciklusban csak egyetlen alkalommal és egyetlen másodpercig beszélt a parlamentben. Ez egy igenre volt elég, de olyan gyorsan történt, hogy a parlament.hu rögzíteni sem tudta.

Rétvári Bence felszólalásai az Országgyűlésben Darab Idő Átlag 2006–2010 81 5 óra 17 perc 3 perc 54 másodperc 2010–2014 571 36 óra 36 perc 3 perc 50 másodperc 2014–2018 1243 68 óra 16 perc 3 perc 17 másodperc 2018–2022 1006 54 óra 52 perc 3 perc 16 másodperc 2022– 542 36 óra 16 perc 4 perc 1 másodperc

Rétvári legutóbbi felszólalása egyébként június 11-én volt, a parlament utolsó ülésnapján. Amennyiben a következő két évben is hasonló ütemben folytatja a felszólalásait, akkor ugyan számban nem fogja be a 2014–2018 közötti rekordját, de felszólalási időben még saját magán is túltehet, sőt megközelítheti Bauer Tamás rekordját. Az SZDSZ-es politikus 1998 és 2002 között ugyanis 74 órát beszélt a parlamentben.

A kormányfő is tartja a mikrofont

Nemcsak Rétvári Bence dönthet saját rekordot a jelenlegi ciklusban, hanem Orbán Viktor miniszterelnök is. A kormányfő 2010 és 2014 között 13 óra 38 percet, 2014 és 2018 között 12 óra 24 percet, az előző ciklusban pedig 11 óra 44 percet beszélt a parlamentben. A szokásos ülésszakok előtti nyitóbeszédei mellett ezek legtöbbje az azonnali kérdésekre való reagálás volt. A mostani ciklusban, azaz 2022 tavasza óta a miniszterelnök 149 felszólalásnál, időben pedig 7 óra 23 percnél tart, azaz könnyen lehet, hogy ő is meghaladja eddigi legjobbját, és 14 óra fölé kúszik a felszólalásai összideje, amire korábban még nem volt példa.

