Pisztrángtatár, kacsamell és krémleves: ötvenmillió forintba került idén a Kossuth-díjasok díszvacsorája

Még március 15-én, a díjak átadása után vendégelte meg díszvacsorán a friss Kossuth-díjasokat, családtagjaikat és politikusokat a Sándor-palota. A szerződés az egyik első volt, amelyet már Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatalba lépése után kötöttek, emiatt is keltette fel figyelmünket. Az elnöki hivatal most azt is elárulta az Indexnek, pontosan mi volt a menü és milyen borokat fogyasztottak hozzá.