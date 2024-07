Az örökösök utat, árkot, mocsarat, halastavat és csatornát is felajánlhatnak az államnak

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) álláspontja szerint több százezer hagyatéki eljárást érint a következő években az a módosítás, ami azokra az ingatlanokra vonatkozik, amelyeknek az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonosuk már több mint tizenöt éve meghalt. Ezek az ingatlanok jellemzően kis méretűek, értéktelenek, és a tulajdonosok (az örökösök) elfelejtkeztek róluk az elmúlt évtizedekben. A tulajdonjogot az ingatlan-nyilvántartás digitalizációjának keretében, hagyatéki eljárás során kell majd rendezni, amelyet a földhivatal kezdeményez.

Egy friss törvénymódosítás alapján július 9-étől a tulajdoni hányadonként legfeljebb egymillió forint értékű, és legfeljebb ötezer négyzetméteres földek esetében nem kell felkutatni az örökösöket, ugyanis a közjegyző a MOKK honlapján hirdetményben hív fel mindenkit, aki érdekelt lehet az öröklésben, hogy jelentse be igényét egy éven belül.

Ezt a hirdetményt megküldik mindenkinek, aki a több mint 15 éve elhunyt tulajdonos halála után lefolytatott hagyatéki eljárás során öröklésben érdekeltként szerepelt a hagyatéki leltárban. Ha az örökös a határidő lejártáig nem nyújt be igényt, akkor a közjegyző az államnak adja át a földterület tulajdonjogát szállomány (örökségül valakire szállott vagyon) jogcímén. Az állam (mint szállományos) tulajdonjogának bejegyzését követő öt évben (az elévülési idő alatt) az elhunyt örökösei még érvényesíthetik igényüket.

Alapjaiban változik meg az ingatlan-nyilvántartási rendszer

Háromszori halasztás után csak 2025. január 15-én lép hatályba az új ingatlan-nyilvántartási törvény, amely elektronikus ügyintézésre épül. Így aztán csökken a földhivatalok, de nő a jogi képviselők szerepe. Jövő januártól az ingatlan-nyilvántartáson kívül keletkező tényt vagy jogot csak akkor lehet érvényesíteni harmadik személyekkel szemben, ha azt bejegyezték az ingatlan-nyilvántartásba. Újdonság lesz az elidegenítési és terhelési tilalom egymástól független alapítása is, amelynek következtében a tulajdonjog tárgyán az elidegenítési és terhelési tilalom együttesen is, de külön-külön is alapítható lesz. Az újfajta tulajdoni lapon az ingatlan adatain túl a tulajdonosnak csak a neve, a születési éve és a lakcíme szerepel majd – eddig tudniillik látható volt a teljes születési dátum és az anyja neve is. Az ingatlan-nyilvántartási eljárásból kivezetik az elektronikus nem hiteles tulajdonilap-másolatot. Ezzel is növelni szeretnék az ingatlanforgalom biztonságát, a nyilvántartásba vetett közbizalmat azáltal, hogy az egyes jogügyletek, illetve hatósági intézkedések elektronikusan hitelesített adattartalmú tulajdoni lapokon alapulnak.