Elpusztult Smile, az egyik legjobb magyar mentőkutya

A tacskó része volt annak a csapatnak, amely a 2023 elején történt törökországi földrengésnél segített a mentésben.

„Tulajdonképpen mindig is önálló döntéseket hozott, de megengedte társának, Turi Lacinak, hogy azt higgye, ő a főnök. Smile 13 évvel ezelőtt pontosan tudta, hogy ha elég kedvesen mosolyog ki abból a vásári ketrecből, amelyikben Laci észrevette, akkor még keresőkutya lehet belőle, több országba is eljuttathatja a gazdáját, és hősies helytállásáról cikkeket írnak majd a lapok” – írták az Országos Katasztrófavédelem Facebook-posztjában, amelyben fotókat is közzétettek az állatról.

„Smile nemcsak a romos, veszélyes terepen, a földi poklokban tudta, mi a dolga, hanem az előkelő fogadásokon, nagykövetségeken, cifra társaságban is elég jól viselkedett. Most azért elég nagy próbatétel elé állította a gazdáját. Lacinak úgy kellene a továbbiakban mosolyognia bajbajutottra, segítségkérőre, menekülőre, hogy Smile már nem lesz ott mellette, nem segít neki, nem mosolyog vele soha többet.”

13 év egy kiskutya életében egy teljes életpálya. Köszönjük, Smile…

– búcsúztak a posztban.

A közösségi médiás bejegyzésekből látható, hogy Smile valójában még pár nappal ezelőtt, az előző héten pusztult el. Többek közt Szolnok polgármestere is elbúcsúzott tőle egy korábbi bejegyzésben.

„Líbiában, Törökországban – hogy csak a legutóbbi hőstettekről beszéljünk, hiszen emellett számos más helyen bizonyított – is emberek százainak életét mentette meg, nem csoda, hogy gazdájával együtt kiérdemelte a Szolnokért Emlékérem arany fokozatát” – írta Szalay Ferenc.