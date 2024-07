Ez a magyar mobilapplikáció nélkülözhetetlen lesz a Naprendszer meghódításához

Éveken belül megjelennek az első űrhotelek, ahová a tehetősebb földlakók egy rövid időre kiruccanhatnak. Egyes becslések szerint a következő évtized elejére 41 ezer főre nőhet a lehetséges űrutazók száma. Egy magyar startupcég egy különleges fejlesztéssel állt elő, amelynek fókuszában az űrtáplálkozás áll. Az Európai Űrügynökség (ESA) beválasztotta programjába, és több nemzetközi űrkutató is alkalmazza a magyar programot.

Ahogy arról az Index korábban beszámolt, jövőre Magyarország egy asztronautát küldhet a Nemzetközi Űrállomásra, ahol különböző tudományos kísérleteket fog végezni. A Debreceni Egyetemen már tanítják az űrmezőgazdaságot és az űrtáplálkozást. Hollandiában az űrtechnológiából emelnek át eszközöket a mezőgazdaságba, de a high-tech kertészeti technológiákat is felhasználják a világűr meghódítására. A cél, hogy lakhatóvá tegyék az emberek számára a Holdat és a Marsot.

2025-ben nyitják az első űrhotelt

Az emberes űrrepülés a Marsra és a mélyűri küldetések ugyanakkor komoly táplálkozási kihívásokkal szembesítik a tudósokat. Ezen a területen fejlesztett ki egy programot a magyar SpaceABC, amelyet már az Európai Űrügynökség is beválasztott programjába, illetve nemzetközi szinten is alkalmazzák űrkutatók.

Már 1-2 hetes űrmisszió során is akár 20 százalékkal csökkenhet az izomzat, míg egy év alatt a csontok tömege 12 százalékkal sorvadhat. A kozmikus sugárzás miatt – többéves küldetések esetén – pedig tizenegyezerszer nagyobb a rák kockázata

– nyilatkozta az Indexnek Benyó Zsuzsanna űrdietetikus. A SpaceABC program alapítója hozzátette: a NASA és más űrügynökségek számos technológiai innovációval dolgoznak ezen kockázatok csökkentésén, de a megfelelő élelmezési rendszer kidolgozásában látják a hosszú távú megoldást. Az űrben és a felkészülés során is kiemelt szerepe van a személyre szabott űrtáplálkozásnak, amely a nagy kockázatú betegségek megelőzésére fókuszál.

Számítások szerint a következő évtizedben rohamosan megnő a világűrbe látogatók száma. Jövőre ígéri a VAST az első mesterséges gravitációs űrállomás kifejlesztését. Későbbiekben akár űrhotel is lehet a világ első magántulajdonban lévő űrállomása.

Céljuk, hogy „kiterjesszék az emberiséget az egész Naprendszerben”.

2027-ben nyílhatnak további űrhotelek, például a Voyager Állomás, valamint az Above Space Prometheus nevű mesterséges gravitációt is biztosító űrszálloda és kutatóállomás. Jeff Bezos űripari cége, a Blue Origin Orbital Reef is már az űrállomásuk megvalósításán dolgozik.

„Kiváló szakemberekre lesz szükség az űrállomásokon és űrszállodákban, legyen szó fodrászokról, szerelőkről, tanárokról vagy egészségügyi szakemberekről” – mondta Kathy Lueders. A NASA emberes küldetésekért felelős akkori vezetője, illetve azóta a SpaceX Starbase ügyvezető igazgatója szerint további kihívás, hogy az élelmiszereket az űrben kell megtermelni, mivel nem lesz lehetőség utánpótlásra.

Analóg űrhajósok és a dietetika

A SpaceABC egy magyar startup, amelyet az Európai Űrügynökség üzleti inkubációs programjába is beválasztottak. Benyó Zsuzsanna és csapata egy mesterségesintelligencia-alapú űrdietetikus mobilapplikációval lépett elő, amely az űrhajósok személyre szabott táplálkozását biztosítja, akár különleges űrélelmiszerek felhasználásával és a kiemelt betegségkockázatok megelőzésére.

Néhány éve a fiam, Barnabás bejelentette, hogy kutató űrhajós szeretne lenni. Dietetikusként egyre jobban beleástam magamat az űrtáplálkozás témájába. Később megnyertem a washingtoni székhelyű National Space Society nemzetközi versenyét, ahol egy mélyűri űrtáplálkozási étrend kidolgozása volt a feladat

– mesélte az Indexnek Benyó Zsuzsanna, aki céget alapított, hogy olyan kutatásokat és termékeket fejlesszenek ki, amelyek minimalizálják az űrutazások egészségügyi kockázatait.

Ezt követően jelentették be, hogy Magyarország keresi következő űrhajósát. Ezzel párhuzamosan az Európai Űrügynökség (ESA) is kiírt egy pályázatot a magyar kkv-k részére, ahol üzleti tervükkel az ESA programjába is beválasztották őket.

Már több nemzetközi analóg asztronauta csapat használta a SpaceABC megoldásait

– nyilatkozta Benyó Zsuzsanna, aki elmagyarázta: azokat nevezik analóg űrhajósoknak, akik extrém körülmények között végeznek űrkutatást itt a Földön, szimulálva az űrbeli környezetet.

Egy fiatal magyar analóg űrhajós egy sivatagi kutatóállomáson

Az űrdietetikus fia, Pásztor Barnabás nyerte meg a Mars Society középiskolásoknak szóló versenyét és így lett analóg asztronauta kétszer is a Mars Desert Research Station amerikai bázisán, a utahi sivatagban. Valamint a Mars Innovation Challenge első helyezettje lett, melyet Washingtonban, az Explore Mars Konferenciáján, az Amerikai Tudományos Akadémián jelentettek be.

Benyó Zsuzsanna szerint a SpaceABC mobilapplikáció nemcsak az űrkutatók számára készült.

Az alkalmazás egyedülálló táplálkozási megoldást kínál mindenki számára, aki érdeklődik a tudományosan megalapozott, személyre szabott táplálkozás iránt. A mobilapplikáció a felhasználók egyedi egészségügyi paramétereit felhasználva nyújt személyre szabott tanácsokat, melyek nemcsak az űrben, hanem a Földön is segítenek az egészség megőrzésében.

(Borítókép: Pásztor Barnabás)