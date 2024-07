Megszülte gyermekét egy nő, majd a kórházban hagyta

Néhány napos babát hagyott ott az Uzsoki utcai kórházban egy nő, ám nem mondott le a szülői jogairól. Erről körülbelül egy hónapja számoltak be a kórház Facebook-oldalán – közölte az RTL Híradó.

Ficzere Andrea, a Budapesti Uzsoki utcai kórház főigazgatója a csatornának nyilatkozva elmondta, hogy sajnos ebben az esetben az örökbefogadás nem tud elindulni és a kisbaba egy idő után vagy csecsemőotthonba vagy nevelőszülőkhöz kerül. Jelenleg nagyon kevés hely van, ezért a szülészeten marad a kisbaba.

Az intézmény főigazgatója az Inforádióban hívta fel a figyelmet a problémára.

A mi kórházunkban legalább egy ilyen eset van havonta, de szerintem máshol is

– mondta Ficzere Andrea. Miskolcon például harminc rendezetlen jogállású babát gondoznak. A Népszava információi szerint már a csecsemőosztályt tehermentesítő otthon is megtelt. Az ő helyzetükön is javíthat az a törvénymódosítás, ami júliusban lépett hatályba, miszerint a kórházban hagyott gyermekekre is azok a szabályok érvényesek, mint az inkubátorban hagyott babákra. Ez azt jelenti, hogy

amennyiben hat héten belül sem a szülők, sem más hozzátartozó nem jelentkezik, akkor elindulhat az örökbefogadás.

Rétvári Bence államtitkár szerint az elmúlt időszakban átlagban havi kétszáz érintett gyermek volt a kórházakban, miközben több ezer alkalmassági határozattal rendelkező, örökbefogadásra várakozó szülő van. Az Uzsoki utcai kórház főigazgatója szerint a törvénymódosítás komoly előrelépés és óriási lehetőség a kórházban hagyott gyermekeknek.

A változásnak az RTL-nek nyilatkozó civil szervezetek is örülnek, de szerintük a szoros határidő extra terheket is ró az érintett kórházakra.