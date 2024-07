Megszólalt a XII. kerület leköszönő polgármestere az önkormányzati ingatlaneladásokról

A most megválasztott önkormányzati vezetés kérésének eleget téve szeptember 30-ig nem értékesít ingatlant a XII. kerület – ezt a Hegyvidék leköszönő polgármestere, Pokorni Zoltán jelentette be az ATV Egyenes beszéd című műsorában, ahol arról is beszélt, miért maradt alul az önkormányzati választásokon a Fidesz–KDNP jelöltje.