Tisztítószereket és testápoló cikkeket is gyárthatnak a fogvatartottak

Hamarosan folyékony szappanok, hintőporok, kézápoló balzsamok és tusfürdők is készülhetnek a magyar büntetés-végrehajtási intézményekben a Belügyminisztérium rendelettervezete szerint, ami a kormány honlapján is megtalálható – szúrta ki a hvg.hu.

A fogvatartottak már régóta kötelesek munkát végezni a magyar börtönökben, amit törvénybe is foglaltak. A rabok végzik a börtön fenntartását, karbantartását, ők dolgoznak a mosodákban és a konyhákban is, valamint termelői, mezőgazdasági tevékenységet is végezhetnek a büntetés-végrehajtás gazdasági társaságainál. Foglalkoznak állattenyésztéssel, vannak pékségeik és vágóhídjuk is.

A munkáért fizetést kapnak, amelynek összege az előző évi minimálbér összegének legalább egyharmadának felel meg, amit hazaküldhetnek, szabadulásuk utánra meg is őrizhetik.

Azt, hogy a rabok milyen termékeket állíthatnak elő, egy belügyminiszteri rendelet szabályozza. A fogvatartottak kötelező foglalkoztatása körében előállítandó termékek és szolgáltatások köre többek között kiterjed az élelmiszergyártásra, készíthetnek textilárukat, munkaruhákat, alsóruházatot, táskaféléket, de fém épületelemek, evőeszközök, bútorok, orvosi eszközök gyártása is folyik a börtönökben.

A Belügyminisztérium rendelettervezete most ezeket bővítené ki: az új termékek között szerepelnének mosogatószerek, ablaktisztítók, kéz- és bőrfertőtlenítő gélek is.