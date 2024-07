Egy hete volt jogosítványa a 17 éves lánynak, aki hatalmas balesetet okozott Vas vármegyében

Súlyos baleset történt kedd délután Celldömölk és Mesteri között, miután egy friss jogosítvánnyal rendelkező 17 éves lány vélhetően a kelleténél gyorsabban vezetett, és az árokba borult autójával – írja az RTL.

A felvételek tanúsága szerint az autó a tetejére borult, szinte egyetlen ép része sem maradt. A kocsiban tartózkodó négy utas mentésében a tűzoltók is részt vettek.

Áramtalanították a személyautót. A beszorult utast feszítőhenger segítségével szabadították ki, és átadták a mentőszolgálat munkatársainak

– mondta Balogh Eszter, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvívője.

Az autó egy jobbra ívelő kanyarban átsodródott a szemközti sávba, éppen egy korábbi halálos balesetnek emléket állító kereszt mellett. Ezután árokba csapódott, ahol többször megpördült, mielőtt a tetején megállt.

Két mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre a sárvári és a celldömölki mentőegységek mellett. Minden utas be volt kötve, de így is megsérültek.

Négyen sérültek meg: két lány és két fiú. Jellemzően fej, illetve végtag sérüléseket szenvedtek. A két súlyosabban sérült fiatalt mentőhelikopterekkel, a könnyebben sérülteket pedig mentőautókkal szállítottuk kórházba

– mondta Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

A baleset helyszínén még sötétedés után is dolgoztak a tűzoltók. Miután az autót a kerekeire állították, segítettek autómentőre tenni a roncsot. Azt, hogy pontosan hogyan történt a baleset, még vizsgálja a rendőrség.