Huszonnyolc balatoni strand kapott ötcsillagos Kék Hullám Zászlót

A gyenesdiási Diási Játék Strand nyerte el a Balaton Legjobb Strandja 2024 címet, és 28 balatoni strandon loboghat a legjobbaknak járó ötcsillagos Kék Hullám Zászló – derült ki a Balatoni Szövetség (BSZ) díjkiosztó ünnepségén pénteken Vonyarcvashegyen. Az önkormányzatokat tömörítő szövetség az idén 21. alkalommal hirdette meg a legjobb balatoni strandok védjegyévé váló Kék Hullám Zászló strandminősítést. Az idén 46 strandüzemeltető vállalta a megmérettetést, némelyikük szabadstrandokkal és kempingekkel.

Lombár Gábor, a BSZ elnöke beszédében kiemelte: a Kék Hullám Zászló elnyerése mára rangos elismerés lett, ugyanakkor a jövőbeni fejlesztési irányok útmutatójává is vált a szakmai bírálóbizottság minősítése.

Idén is egytől öt csillagig kaptak értékelést a nevezett strandok, ezzel is jelezve a fürdőhely szolgáltatásainak színvonalát, választékát. A nevező strandok közül 28 nyert ötcsillagos, 14 négycsillagos, és 4 háromcsillagos Kék Hullám Zászlót. A minősítéskor vizsgálták a parkolási viszonyokat, a vizesblokkok állapotát, tisztaságát, a strandok akadálymentesítésének szintjét, a környezet állapotát, a játszóterek minőségét, árnyékoltságát. Figyelembe vették a sportolási lehetőségeket, és a gyerekbarát szempontokra, mint a pelenkázó vagy a családi öltöző meglétére is odafigyeltek. Számított a strandi vendéglátóhelyek kínálata, a helyi termékek jelenléte is.

Három fürdőhely kapott „OkosStrand” minősítő oklevelet, közülük a különdíjat a Vonyarcvashegy Lido Strandja érdemelte ki. A strandok digitális megközelíthetősége JÖVŐRE új szempontként bekerül a BSZ minősítő rendszerébe is.

A közleményben hangsúlyozták, hogy az elmúlt években szinte valamennyi balatoni strand hatalmas fejlődésen ment keresztül, szinte mindenhol találhatók ma már baba-mamabarát szobák, családbarát öltözők, vizesblokkok, de köztük is van kimagasló, amelyik gyerek- és sportanimációkkal, lidós partszakasszal, megfelelő árnyékolással várja a családokat. A Magyar Turisztikai Ügynökség családbarát különdíját Balatonakali Mandulavirág strandja érdemelte ki.

A Balatoni Kör az egész évben nyitva tartó, minőségi kínálattal rendelkező és helyi termékeket felsorakoztató strandi vendéglátóhelyeket értékelve Balatonudvari Fövenyes strandjának adta a különdíját. A Balatoni Turizmus Szövetség különdíját a Siófoki Nagystrand kapta, amely rendezvényhelyszínként is kínál programokat.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Zöld levél díjat adományozott a zöldfelületi szempontok, a biológiai sokféleség megőrzése, valamint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás alapján kiemelkedő balatonfüredi Kisfaludy strandnak, Zöld béka díjat a környezeti nevelésben kiemelkedő szigligeti Községi strandnak, valamint Zöld fészek díjat az élőhelyvédelmi szempontból kiemelkedő szántódi Rigó utcai szabadstrandnak.