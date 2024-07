Július közepétől retró buszokkal utazhatunk a libegőhöz

Nemcsak a libegőzés, hanem már az odavezető út is élmény lehet: július közepétől egészen szeptember közepéig minden vasárnap jár az R158-as busz a Széll Kálmán tér és a Zugligeti Libegő alsó végállomása között. A retró járaton egy kis időutazásban is része lehet az utasoknak, hiszen az elmúlt évtizedek jellegzetes budapesti busztípusaival tehetik meg a tízperces utat. A buszok már a Libegők Éjszakáján, július 13-án, szombaton este is közlekednek.