Utolsó nagy értékű ingatlanját is eladta az MSZP

Eladta a Szociális Demokráciáért Alapítvány a Villányi út 11–13. szám alatt található utolsó nagy értékű ingatlanját – írja az rtl.hu.

A portál úgy tudja, hogy az épület csak kisebb részében volt az MSZP központja, viszont benne működött az elnökség székhelye, és a választmányi üléseket is itt tartották. Az ingatlan nagyobb részét az Edutus Egyetem és az Adventum Iskola használta bérlőként. A párt állítása szerint az eladási összeget független értékbecsléssel állapították meg.

A tranzakció márciusban volt, de az MSZP üzleti titokra hivatkozva nem árulta el a vételárat. Kérdéses, hogy mit terveznek a bevétellel és hol folytatódik tovább a központi vezetés munkája. A portál információi szerint a 6828 négyzetméteres telken található ingatlant a Recorde Alapkezelő Zrt. által kezelt RFR Ingatlanalap vásárolta meg, amely a Concorde Csoport tagjaként kifejezetten erre a projektre jött létre idén februárban.

A földhivatali papírokból az is kiderült, hogy a tranzakciót megelőzően jelentős összegű jelzálog terhelte az ingatlant. Tavaly 200 millió forintot jegyeztetett be a Leisztinger Tamáshoz köthető Kreditor Zrt.

Nemzetközi diákszállót és irodákat alakítanak ki az épületben

Az épületet szakmai befektetőként vásárolták meg, amelyben funkcióváltás után 144 férőhelyes és 72 szobás diákszállót és irodákat alakítanak ki – tájékoztatta a portált Kutas Gábor, a Recorde Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója.

Úgy tudják, hogy

a kollégium a Móricz Student Living nevet kapja, üzemeltetője a Forestay Group lesz.

Már több egyetemmel is tárgyaltak a szobák hasznosításáról, de külföldi diákokkal is közvetlen kapcsolatban állnak. A látványterveket várhatóan a jövő héten mutatják be.

A projekt társbefektetője és a fejlesztés vezetője a Forestay Group, amely a Dean’s Home Budapest diákszállást is jegyzi. A munkához már a birtokbavétel napján hozzáláttak, az átalakításokkal várhatóan szeptemberben végeznek.

A rendszerváltás után az MSZMP jogutódjaként több száz ingatlannal rendelkezett az MSZP. A párt vagyona az évek alatt jelentősen lecsökkent. Legértékesebb épületei közé tartozott a Köztársaság téri, valamint a Jókai utcai központi épület is, amelyet szintén eladtak.

A villányi úti ingatlanból befolyt összeg sorsáról már az új elnökség dönt. A portál szerint a tagokat várhatóan az októberi tisztújításon választják meg. Mint arról beszámoltunk, a júniusi választási kudarc után Kunhalmi Ágnes és Komjáthi Imre is lemondott a tisztségéről az MSZP országos választmányi ülésén.