Karácsony Gergely: Jogi baszkolódás volt az utóbbi egy hónap 

Az újraszámlálást követő hivatalos választási végeredmény kihirdetése után interjút adott Karácsony Gergely budapesti főpolgármester és kihívója, Vitézy Dávid is.

Cikkünk frissült!

Az Indexen már a minap írtunk egy saját értesülés alapján arról, hogy Karácsony Gergely nyerhette a főpolgármester-választást. Ezt pénteken hivatalosan is megerősítették, és már Vitézy Dávid is gratulált Karácsonynak.

A két jelölt a Telexnek adott interjút nem sokkal a végeredmény kihirdetése után. Elsőként Vitézy Dávid érkezett meg a stúdióba, akit arról kérdeztek: valóban ki lehet-e jelenteni most már, hogy véget ért a választás, mire azt mondta, hogy szerinte igen, ezért is gratulált.

Vitézy mindemellett megjegyezte, hogy fontos volt a jogorvoslati folyamat, és ennek a jövőbeli választásokra nézve is lehetnek tanulságai. Mint mondta, a mostani újraszámlálásban az derült ki, hogy nagyjából 1500 szavazatot számoltak rossz helyre, de szerinte ebben semmi szándékosság nem volt, pusztán hibáztak a szavazatszámlálók.

„Sok tapasztalata van ennek a választási folyamatnak […] Az egyik ilyen, hogy az automatikus választási újraszámlálást vissza kellene hozni” azokban az esetekben, amikor kicsi a különbség – mondta, utalva arra is, hogy ez sok nyugati demokráciában bevett eljárás, és ha Magyarországon is így lenne, akkor meg lehetett volna spórolni az utóbbi egy hónapot.

Arra a kérdésre, hogy várható-e még fellebbezés a választás ügyében, Vitézy Dávid azt mondta:

Én nem fogom megtámadni.

Megjegyezte, hogy szerinte más sem fog így tenni. Mint mondta, az újraszámlálás egy jól ellenőrzött folyamat volt szerinte, és nem merült fel benne a választási csalás gyanúja. Ezzel együtt fontos a tanulságok levonása – hangsúlyozta, utalva arra is, hogy az automatikus újraszámlálás mellett például Szentkirályi Alexandra visszalépése és a szavazólapról való kihúzásának módja is azt bizonyította, hogy szükség lenne a választási folyamat részletesebb szabályozására.

Ez egy jó és szoros meccs volt, én így élem meg utólag

– összegezte a választást, majd megjegyezte: szerinte előnyös volt, hogy nem csak a Fidesz jelöltje és Karácsony Gergely mérkőzött meg egymással, mert így kevesebb szó esett a kormány és az ellenzék konfliktusairól, és több szó esett Budapest valós ügyeiről. Szerinte abban, hogy a külső kerületekben győzött, látszott az, hogy valós problémákra reflektált a kampányban.

Szentkirályi Alexandra visszalépése egyoldalú döntés volt, de szerinte nem ez a fontos

Arra a kérdésre, hogy Szentkirályi Alexandra visszalépése jót tett-e az ő esélyeinek, azt mondta, ez egy egyoldalú döntés volt a kormánypártok részéről, aminek okait ő több háttérbeszélgetésen is igyekezett megérteni azóta.

Én azt látom, hogy a kormánypárt egy akkorra biztosnak tűnő harmadik helyezést szeretett volna elkerülni

– fogalmazott Vitézy Dávid, majd megjegyezte, hogy korábban is voltak efféle visszalépések a magyar belpolitikában, de például még Franciaországban is. Szerinte a Szentkirályi-szavazók közül sokan rá szavaztak, viszont lehettek olyan ellenzéki szavazók is, akik a visszalépés miatt mégsem rá adták le a voksukat.

Mint mondta, szerinte ennél sokkal fontosabb volt az, hogy milyen programot állított össze a kampányban, és a Fővárosi Közgyűlésben is e program mentén fog dolgozni a jövőben. „Ezeken semmit nem változtatott az, hogy a Fidesz jelöltje visszalépett” – közölte, utalva arra, hogy a Maxi-Dubaj vagy a Közlekedési Múzeum ügyében továbbra is bírálja a kormány politikáját.

Majd arról is beszélt: bár egy nyilatkozatában jelezte, hogy hajlandó lenne Karácsony Gergellyel együttműködni, ha felkérést kapna tőle, de nem tartja valószínű forgatókönyvnek, hogy ez bekövetkezzen. Az interjú végén Vitézy Dávid hozzáfűzte: szerinte a verseny és az, hogy Karácsony Gergelynek lett egy „valóban Budapestről beszélő kihívója”, több ügyben is beindított egyfajta változást a fővárosban és a Városházán, és Karácsony Gergely politikai teljesítményét is javíthatta.

Végül (arra a kérdésre, hogy öt év múlva ismét megpályázza-e a főpolgármesteri címet) azt mondta:

Öt év marha hosszú idő […] Pontosan milyen helyzet lesz, milyen lesz addig Karácsony Gergely teljesítménye, ebből a szempontból fogom majd ezt mérlegelni.

Karácsony Gergely: Jogi baszkolódás volt az utóbbi egy hónap

Ezután jött egy rövid szünet, mielőtt Karácsony Gergelyt is behívták a stúdióba. A főpolgármestert először arról kérdezték a műsorban, hogy a folyosón beszéltek-e Vitézy Dáviddal, mire elmondta, hogy röviden igen, megköszönte a gratulációt, és mondta neki, hogy azóta válaszolt a gratuláló SMS-ére.

Majd azt mondta: szerinte is véget ért ezzel a választás, és itt az ideje, hogy elkezdjenek dolgozni most, hogy végre véget ért a „jogi baszkolódás” a választás után.

Ezután a riporter vissza is kérdezett, hogy ez tényleg – ahogy a műsorvezető fogalmazott – „jogi baszakodás” volt-e szerinte. Karácsony Gergely erre visszakérdezett:

Hát mi?

Majd azt is megjegyezte, hogy szerinte ha Vitézy nyerte volna a választást június 9-én, akkor nem lett volna ugyanilyen procedúra.

Nem sokkal később egy „jogi ámokfutásnak” nevezte a történteket, amelynek rengeteg tanulsága van „a parlamentre, a választási szervekre nézve, egy csomó dolog, ami jogszabályi módosítást feltételez”. De hangsúlyozta: neki ezzel nincs baja, inkább az a problémája, hogy „van egy eredmény, utána van két jelölt”, akik jogorvoslatot használnak, és ebben a pálya az egyik oldal számára lejtett.

„Jogállamiság Mekkája, a nagy túrót!”

„Hát bocsánatot kérek, az Alkotmánybíróság tagjait az ellenzéki pártok, amelyek az én támogatóim voltak, megszavazták? Vagy éppen a Kúria ügyrendkezelésével kapcsolatos jogszabályokat nem éppen az Európai Unió súlyos nyomására, stikában módosította a Fidesz, és ennek betudható az, hogy többé-kevésbé még a Kúrián politikai nyomás nélkül is lehet döntéseket hozni?” – fogalmazott Karácsony Gergely, majd hozzátette:

Ne csináljunk már úgy, mintha az elmúlt 14 évben Magyarország a jogállam és a fair politikai verseny Mekkája lett volna, és akkor most itt tulajdonképpen két jelölt egyaránt kihasznál jogállami eszköztárakat. A nagy túrót!

Megjegyezte, hogy az Alkotmánybíróság szerinte olyan döntést hozott az újraszámlálásról, amit „az égadta világon egyetlen jogszabály sem tesz lehetővé”. Mint mondta, nem az újraszámlálás helyességét akarja kétségbe vonni, csak azt, hogy ez Magyarországon ebben az esetben „törvényen kívüli folyamatként” történt meg, amit szerinte az is igazol, hogy „most azt mondja a Fidesz, hogy legyen automatikus újraszámlálás, magyarán nem volt meg ennek a jogszabályi alapja”. Sőt, szerinte az Alkotmánybíróságon kívül a Kúria és a Nemzeti Választási Bizottság is „jogon kívüli döntést” hozott később a legutóbbi újraszámlálás módját illetően.

Okult a választás eredményéből, polgárháborús veszélyről beszélt

Karácsony Gergely ezután azt mondta: szeretné ezzel letudni az ügyet, nem fog fellebbezni, és nem akar ezzel többet foglalkozni.

Megnyertem ezt a választást, szoros eredménnyel, tudom olvasni ennek az üzenetét. Tudom azt, hogy egyszerre ez egy visszajelzés arra, hogy jó irányba megyünk, egy másik szempontból meg az, hogy nem eléggé jól csináljuk a dolgunkat. Majd nyilván, becsszó, még jobbak leszünk.

A kérdésre, hogy most „mérges, dühös-e” azt mondta: nem, csak nem szereti az olyan álszent dumákat, hogy „jaj, vigyázunk a demokráciára, meg a jogállamra”. Szerinte az egész folyamatot onnan kéne nézni, „hogy milyen országban élünk”, és szerinte az is fontos tanulság, hogy az újraszámlálásnál nem ment minden rendben, például a szavazatok kötegelésénél.

Egy ennél is élesebb helyzetben ez egy polgárháborúba sodorhat egy országot [...]. Őszintén, sokkal rosszabb forgatókönyvnek gondolom, mint bármi mást

– fűzte hozzá, majd arra kérte a választási szerveket, hogy orvosolják ezeket a problémákat.

Szerinte fontos lenne, hogy legyenek jelen megfizetett szavazatszámlálók is, ne csak a pártok által küldöttek legyenek jelen, akik csak egy „szendvicset” kapnak a munkájukért. Senkit nem vádol semmivel, de szerinte a Nemzeti Választási Bizottság rossz döntést hozott például az érvénytelen szavazatok újraszámlálásánál.

„Bármelyik hülye hozhat még rossz döntéseket”; „Mér mondanék le?”

Megjegyezte azt is, hogy bár a jelek szerint véget ér a választás, de most sincs megkönnyebbülve, mivel az eredmény csak 3 nap után válik jogerőssé.

Úgy vagyok vele, hogy most még bármelyik hülye elmehet bárhova, és bármelyik hülye hozhat még rossz döntéseket, már bocsánat

– fogalmazott Karácsony Gergely a lehetséges fellebbezésekről beszélve.

Ezután a műsorvezető (a korábban elhangzottakra visszautalva) megkérdezte, hogy akkor nem fog lemondani sem.

Mér mondanék le? Ez milyen kérdés, ne haragudjon?

– mondta erre Karácsony Gergely. Erre a válasz az volt, hogy ő maga beszélt a megismételt szavazás lehetőségéről még korábban, és ezt a helyzetet a lemondásával lehetne megteremteni.

„Nem akkor történhet meg, bocsánat. És tényleg, ha már mondjon le valaki, már elnézést, szerintem mondjon le az az Alkotmánybíróság, amely egy nyilvánvalóan az alkotmányosságot romboló döntést hoz [...] mondjon le az a Választási Bizottság, amelyről egyébként kiderült, hogy ha akar, akkor tud egy tisztességes újraszámlálási folyamatot csinálni 800 ezer szavazatnál. Mér nem sikerült a 24 ezernél? Vagy mondjon le, bocsánat, az a jelölt, aki végig, itt, ebben a stúdióban elmondta, hogy neki semmi köze a Fideszhez, ő nem a Fidesz jelöltje, micsoda sértés, jaj, és akkor hirtelen bekövetkezik az, amit az első percben megmondtam, hogy a Szentkirályi [Alexandra] vissza fog lépni” – válaszolta végül a főpolgármester.