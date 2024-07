Vitézy elismerte, hogy Karácsony Gergely győzött

„A választás éjjele óta végig azt mondtam: amint a választási eredmény végleges, és Karácsony Gergely akár csak egy szavazattal is előttem lesz, akkor természetesen a választás győztesének és a következő ciklus legitim főpolgármesterének fogom tekinteni. Ez a pillanat most következett el” – írta a Facebookon Vitézy Dávid főpolgármester-jelölt.



Az LMP és civilek által indított Vitézy így folytatja: „Az újraszámlálás a végeredményt nem módosította, a főpolgármester-választást Karácsony Gergely nyerte, ő Budapest következő főpolgármestere, gratulálok neki. A Budapest vezetésében rejlő óriási lehetőség és felelősség továbbra is az övé, ehhez jó munkát kívánok neki!”



Vitézy szerint az eredmény olyan szoros volt, hogy végül gyakorlatilag egy célfotó döntött, „más kérdés, hogy a magyar választási rendszerben ennek elkészülte három jogorvoslati körbe és egy hónapba telt”.



Vitézy azt írta:

A főpolgármester-választás egy szoros és jó verseny volt, érdemi városi ügyek és várospolitikai kérdések voltak a középpontban, magam részéről mindent meg is tettem azért, hogy így legyen. A jogi eljárások, az érvénytelen, majd pedig az érvényes szavazatok újraszámlálása pedig nem növelték, hanem csökkentették az eredménnyel kapcsolatos kételyeket, jogállamisági garanciákat. Ezt fontos kimondani, mert az nem működik, hogy ha mi nyerünk, akkor megvédtük a jogállamot, ha kikapunk, akkor egyből odaveszett a harmadik magyar köztársaság. Az nem megy, hogy ha nekünk ad igazat a bíróság, az rögtön független, ha nem, az rögtön csalás. Az nem megy, hogy ha úgy érezzük, veszítünk, rögtön új választás kell, ha végül mégsem, akkor ezt el is felejtjük gyorsan. A jogállamra az egyik legnagyobb veszélyt az jelenti, ha egyszerű politikai furkósbotként használjuk, és csak akkor vesszük elő, ha az érdekeink úgy kívánják. Ebben nem akarok részt venni továbbra sem.



Több mint egy hónappal a június 9-i választások után, az Alkotmánybíróság és a Kúria döntése után július 9-től újraszámolták a főpolgármester-választáson leadott valamennyi érvényes szavazatot. A számlálás csütörtökön ért véget, és az Index elsőként közölte a hírt: az újraszámlálás után is Karácsony Gergely maradt a győztes.







Az érvényes szavazatok újraszámlálása után ma hirdették ki a főpolgármester-választás győztesét. E szerint:

Karácsony Gergely 371 538 szavazatot kapott,

Vitézy Dávid 371 245-öt,

Grundtner András 38 981-et.

Ez azt jelenti, hogy Karácsony Gergely marad a főpolgármester, aki végül 293 vokssal kapott többet, mint Vitézy Dávid.