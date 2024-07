Megviseli a sofőröket a hőség, halálos áldozatot követelt a szombati forgalom

Balesetekről, több kilométeres torlódásokról számolt be szombaton az Útinform. Nyékládházánál árokba hajtott egy személyautó, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett, Kozármislenynél kigyulladt személyautó nehezítette a haladást. A szombati forgalom halálos áldozatot is követelt, a Kiszombor közelében történt súlyos baleset miatt a határátkelőhelyet nem lehet megközelíteni.