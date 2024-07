Fesztiválozni mentek a politikusok, Magyar Péter is megjelent

Az idei EFOTT – a hagyományoknak megfelelően – nemcsak a koncertekről és a bulizásról, hanem a közéletről is szólt. Több párt ifjúsági szervezete standdal települt ki a Velencei-tó partjára, ahol politikusokkal is lehetett találkozni.

Az EFOTT-ot megnyitó szerdai sajtótájékoztatón rögtön egy miniszterrel találkozhattak a résztvevők. Hankó Balázs három pontot emelt ki: vonzó egyetemek, sikeres fiatalok, erős nemzet. „Mindazt, amit itt veletek, az egyetemekkel közösen próbáltunk tenni az elmúlt időszakban, az az, hogy vonzóvá, vonzóképessé tegyük az egyetemeket” – mutatott rá a tárcavezető. Ezt a vonzást három hatóanyaggal tudják elérni:

A versenyképességgel,

az identitásőrzéssel

és a közösségépítéssel.

A kultúráért és innovációért felelős miniszter kitért arra is, az egyetemek fejlődnek, az innovációban is haladunk: épp tegnap jelentették be, hogy javult a magyar innovációs képesség az innovációs versenyben, ennek az alapját az egyetemek jelentik.

Hankó Balázs az identitásról és a kultúráról elmondta: ebben az olyan rendezvényeknek, mint az EFOTT a 48 évével és mindazzal, amit kultúrában, zenében létrehoz, lényegi szerepe van. A miniszter a közösségről szólva arról beszélt, hogy a közösség épül az egyetemisták több évtizedes közösségében, méghozzá úgy, hogy gondolnak a családokra is.

Magyar Péter programja Azahriah és Korda György

A Tisza Pártnak nincs standja az EFOTT-on, de Magyar Péter meglátogatta a fesztivált, ahol lapunk kérdésére kifejtette: „Nekünk óriásplakátjaink sincsenek, a standok persze jók a fiatalok miatt, de az óriásplakátokat pénzmosásra használják, hogy elköltsék az állami pénzt a pártok, és egy részét ellopják. Nekünk erre nincs szükségünk. Azt hittem, hogy a kijevi utamról beszélünk majd, de ha az nem fontos, elmondom, hogy miért vagyok az EFOTT-on. Gulyás Balázs hívott, Balázs eljött velünk – ellentétben például az Index tudósítójával – a kijevi rakétatámadás által sújtott gyermekkórházhoz. Mondta, hogy lenne egy ilyen lehetőség, és erről beszélgettünk”. (Szerkesztőségünk nem kapott meghívót Magyar Péter kijevi útjára, viszont tudósítóink a háború kirobbanása óta több helyszíni beszámolóval jelentkeztek Ukrajnából – a szerk.)

Magyar Péter az Indexnek arról is beszélt, hogy a Diákhitel Központ vezetőjeként sokat volt fiatalok között, három fia van, a nagyfia pedig akár az EFOTT-on is ott lehetne, ha nem épp az El Caminót teljesítené.

„Az ember szeret olyan helyre jönni, ahol szeretik, nem csodálom, hogy, mondjuk, a Fidesz vezetése nincs itt. Elmentem a Fidelitas sátrához, megkérdeztem, hogy ki fidelitasos, szinte mindenki letagadta, egy lány merte bevállalni. Én is letagadtam volna a helyükben. Szeretek fiatalok között lenni, de nem úgy, ahogy a propaganda megírta, és az Index is lehozta. Ha az ember fiatalokkal van, maga is fiatal marad, és sok mindent lehet tanulni a fiataloktól” – fogalmazott az EP-képviselő.

A politikus végül lapunk kérdésére elárulta, holnap este megnézi az Európa-bajnokság döntőjét:

El kell keserítsem miniszterelnök urat, a Fideszt és az Index szerkesztőségét, nagyon szeretem a focit, a gyerekeim is fociznak, kettő profi focista lesz, az MTK-ban játszanak, ahol Deutsch Tamás az elnök. Ma este meghallgatom Azahriah koncertjét, és ha nem lesz párhuzamosan a kettő, Korda Gyuri bácsit is megnézem. Utána megyek haza.

„Én megmaradtam a nemzeti rockszubkultúra zenekarainál”

„Nagyon örülök, hogy itt magyar zenekarok vannak, ellentétben a Sziget Fesztivállal. Annak is örülök, hogy a Pannon rádió mintájára már a Petőfi rádió is a magyar zenék rádiója lett. Előbb-utóbb, ha elindítunk valamit – akár korábban a Magyar Szigetet –, beérik. Itt helyben is nagy igény van a magyar zenekarokra, remélem, több feltörekvőnek is lehetőséget biztosítanak, ha már ez az ifjúság, az egyetemisták fesztiválja” – fogalmazott lapunk kérdésére szerdán az EFOTT-on Novák Előd.

A Mi Hazánk országgyűlési képviselője elárulta:

Én megmaradtam a nemzeti rockszubkultúra zenekarainál, a Romantikus Erőszak és a Nemzeti Hang a kedvenceim. A majálisunkra is hívjuk őket, ami az évi legnagyobb rendezvényünk és az ország legnagyobb majálisa. Igyekszünk ezeknek a – lényegében még a Petőfi rádióból is kitiltott – zenekaroknak teret adni. Egy ilyen alternatív kultúrharcot is folytatunk.

Novák Előd a fesztiválozási szokásairól elmondta, amióta négy gyereke van, ritkán jár fesztiválra, de az EFOTT-ot évről évre meglátogatja, „kevésbé bulizni, inkább a civil sátrak környékén találom meg a helyem”. A Mi Hazánk politikusa megjegyezte: „Kicsit visszás, amit például Magyar Pétertől láthatunk. Hasonló korú vagyok én is, meg kell tudni válogatni, hogy hol érzi jól magát az ember. Én itt a fiatalok körében jól érzem magam, nagy az érdeklődés, visszaköszön az, amit a Medián néhány éve mért, hogy a fiatalok körében a legnépszerűbb párt vagyunk. A Tisza megjelenése után kíváncsi lennék egy újabb mérésre, mert e téren kétségkívül nagy riválisunk lett ez a szervezet, de ők nincsenek itt, mi viszont minden évben itt vagyunk, és könnyedebb beszélgetésekkel, tesztekkel várjuk a fiatalokat. Érdekes, hogy már a Momentum sincs itt”.

„12 éves korom óta rockzenész vagyok”

Z. Kárpát Dániel szerdán volt az EFOTT-on, a Jobbik – Konzervatívok országgyűlési képviselője lapunk kérdésére elárulta:

12 éves korom óta rockzenész vagyok, rock- és metálzenekarokban dobolok. Az EFOTT nem kifejezetten az én világom, mert hardcore rock, metal fronton szerény a felhozatal. A Jobbik Ifjúsági Tagozatának meghívására érkeztem, nem hagytam volna ki, de inkább a Rockmaraton és a Fezen az én stílusom.

A politikus rendszeresen látogatja ezeket a fesztiválokat, és koncertekre is jár: júniusban nem hagyta ki Bruce Dickinsont, miközben a Panterára már megvan a jegye. Hazai abszolút kedvence a Wackor, a „régiek” közül pedig a Cadaveres, és régi ismerőse Leander. „Szerencsére olyan feleségem van, aki partner ebben, és ha a gyerekek a nagyszülőknél vannak, jön velem” – jegyezte meg Z. Kárpát Dániel, hozzátéve: az év első felében nem igazán volt rá lehetősége, de a nyári időszakban többször beül a dobok mögé is.

„A szórakozás az olvasás”

Vona Gáborral szombaton találkoztunk az EFOTT-on, lapunk kérdésére elárulta: egyetemistaként nem járt erre a fesztiválra, de politikusként tíz éve rendszeresen visszatér. A részvételt a közösségük fontosnak tartja, ezért ő is fontosnak tartotta, hogy itt legyen, szeret a fiatalokkal beszélgetni. Magánszemélyként viszont nem biztos, hogy kilátogatna, nem annyira fesztiválozó karakter.

A szórakozás az olvasás

– jelentette ki a Második Reformkor elnöke, hozzátéve: a koncerteket szereti, egyetemistaként ha tehette, és volt olyan zenekar, ami érdekelte, a Szigetet nem hagyta ki.

„Szeretem a Therapyt, és a Slade nevű brit popzenekar koncertjén is jártam, amikor a Szigeten voltak. Magyarországon más eseményen ez nem nagyon lett volna elérhető” – árulta el a politikus, aki idén nem megy a Szigetre, és az EFOTT esti programjáról is lemarad, mert a Velencei-tó partjáról egyenesen Ajkára megy, ahol egy 2RK-s regionális találkozó lesz.

Ferencvárosi polgármester és Kutyapárt-társelnök a fesztiválon

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt sem hagyta ki az idei EFOTT-ot.

– Hallod, jó ez az EFOTT, de rohadt másnapos vagyok, mit csináljunk a koncertek kezdetéig? – Hülye vagy? Menjünk buszmegállót festeni a Kutyapárt standjához

– olvasható a párt Facebook-oldalán, ahonnan az is kiderült, hogy csütörtökön meglátogatta az EFOTT-ot Döme Zsuzsanna társelnök, ferencvárosi alpolgármester, valamint Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester is.

Kocsis-Cake Olivio a DK-nál, Orbán-tetkó a Fidelitasnál

„Kocsis-Cake Olivio is meglátogatott minket ma az EFOTT-on. A politikus szimulátorunkat is kitöltötte. Gyertek ti is a faházunkhoz” – számolt be Facebook-oldalán pénteken a Demokratikus Koalíció ifjúsági szervezete, a Demokratikus Lendület.

A Fidesz ifjúsági szervezete is kitelepült a fesztiválra, a standjuknál többek között Orbán-tetkó is elérhető volt:

Az EFOTT-ot idén sem hagyta ki az MSZP ifjúsági szervezete, a Societas, sőt a standjuknál felbukkant a két lemondott társelnök, Komjáthi Imre és Kunhalmi Ágnes is. Az idei EFOTT nyitónapjáról szóló beszámolónkat és galériánkat itt találja.

(Borítókép: EFOTT fesztivál 2024. Fotó: Papajcsik Péter / Index)