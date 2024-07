Még nincs vége, nagy küzdelem vár Karácsony Gergelyre

Három a magyar igazság, tartja a közismert mondás: ezt idézte Karácsony Gergely is, aki az újraszámlálási mizériák után harmadszorra is megnyerte a főpolgármester-választást. Ugyanakkor az is igaz, hogy az eredménye egyáltalán nem elég erős támaszték a közgyűlési munkához, és a fővárosi erőviszonyok sem kedveznek neki.

Majdnem pontosan egy hónapja írtuk, hogy Karácsony Gergelynek szüksége lesz minden tudására, erejére és határozottságára, ha mozgásteret akar Budapest-politikájának, a választási eredménye azonban jelentősen gyengíti érdekérvényesítő pozícióját a Fővárosi Közgyűlésben. Akkor éppen úgy állt a helyzet, hogy Karácsony Gergely 41 szavazattal győzött Vitézy Dáviddal szemben. Ez mostanra úgy változott a főpolgármesteri-választáson leadott csaknem 800 ezer szavazat újraszámolása után, hogy 293 szavazat az előnye. Június 10-én hajnalban ez a szám még 324 volt. Mint arra korábban felhívtuk a figyelmet, 2019-ben 46 985-tel több voksot kapott Karácsony Gergely, mint Tarlós István. Meglehetősen nagy, meggyőző különbség, míg a mostani választáson fej-fej mellett végzett a két főpolgármester-jelölt. A számokhoz hozzátartozik, hogy Karácsony Gergelyre idén 18 ezerrel többen szavaztak, mint öt éve.

Karácsony Gergely szorult helyzetben

Továbbra is fennáll, amit júniusi elemzésünkben írtunk: a főpolgármesternek nem lesz könnyű olyan testületben, amelyben a kormánypártoknak és a Tisza Pártnak is 10-10 fős frakciója van. Előbbiektől nemigen várhat támogatást, azt pedig Magyar Péter tette világossá, hogyan is állnak a főpolgármesterhez.

Karácsony Gergely informálisan már megkeresett, és négyszemközti egyeztetésre invitált, miközben az emberei már arról pletykálnak, hogy miként próbálják majd megvenni a Tisza Párt képviselőit. Innen is üzenem a főpolgármester úrnak, hogy nem fog sikerülni. A Tisza Párt semmilyen politikai alkut, semmilyen politikai együttműködést nem fog kötni sem a Fidesszel, sem a Gyurcsány vezette óbaloldali kék Fidesszel. Karácsony Gergely egyértelműen Gyurcsány szövetségese, politikai társa

– fogalmazott a Tisza Párt alelnöke a választás utáni kampánynyitó rendezvényén.

Már az jelzésértékű volt, hogy a választások előtt Magyar Péter egyik főpolgármester-jelölt mögé sem állt be, és mindegyiket alkalmatlannak nevezte. Nemrégiben pedig kizárta, hogy bármilyen politikai háttéralkut kössön Karácsony Gergellyel, továbbá jelezte, a főpolgármesternek a Tisza Párt nélkül kell többséget szereznie a közgyűlésben, és nem számíthat rájuk. Márpedig így nem lesz Karácsony Gergelynek többsége a Fővárosi Közgyűlésben. A főpolgármester csak az általa vezetett választási listáról (Párbeszéd – Zöldek–DK–MSZP) bejutott hét képviselő támogatásában lehet biztos. A Kutyapártnak három képviselője jutott be a testületbe, és Vitézyék is hárman lesznek bent.

Vitézy Dávid elismerte Karácsony Gergely győzelmét, és gratulált hozzá, közleményének azonban vannak olyan részei, amelyeket érdemes kiemelni:

egyértelművé tette, hogy az „óriási lehetőség” mellett a főpolgármesteré a felelősség egy „szilánkosra töredezett” fővárosi politikai helyzetben.

Az előzményeket, az eddigi konfliktusokat tekintve – Vitézy a gratuláló közleményében sem feledkezett el megemlíteni, hogy Karácsony „lapáttal akarta agyonverni” – nehéz elképzelni a kettejük együttműködését.

Nem lehet véletlen, hogy a főpolgármesteri székben túlélő Karácsony Gergely a Facebook-oldalán úgy fogalmazott:

Bármi is történt az elmúlt hetekben, én ahhoz tartom magam, amit sokszor mondtam már: velem csak az nem tud együttműködni, aki nem akar.

Mintha a főpolgármester már most mentegetőzne, és a felelősséget rátolná azokra, akiktől nagyon úgy tűnik, hogy nem várhat együttműködést.

Minden és mindenki ellene

Júniusi elemzésünkben azt is írtuk, hogy mind Karácsony Gergelynek, mind Vitézy Dávidnak ronthatta a hitelét az egész újraszámlálási „kutyakomédia”, a felvetődő választási problémák a szavazólapokkal pedig a választások tisztaságába vetett hitet, valamint az intézmények iránti bizalmat csorbították. Ehhez most már azt is hozzá lehet tenni, hogy a három szavazatszámlálás különböző eredményeket hozott ki. Ez még úgy sem megnyugtató, hogy végül mindháromszor ugyanaz a jelölt nyert.

Felveti annak kérdését, hogy mennyire működik jól, illetve mennyire megbízható a mostani szavazatszámlálási rendszer. Ha még kétszer újraszámolnák a szavazatokat, akkor is más-más számok jönnének ki?

Karácsony Gergely a Telexnek adott interjúban „jogi baszkodásnak” nevezte az elmúlt egy hónapot, noha az érvénytelen szavazatok újraszámlálása előtt, majd azután is új, megismételt választást szeretett volna. Közben pedig többször is azt sugalmazta – időnként nagyon is félreérthetetlenül, hogy valamiféle választási csalás, külső, kormánypárti beavatkozás készül a főpolgármester-választás eredményének megváltoztatása érdekében. A lapnak most már azt mondta, hogy az összes szavazat újraszámlálásánál „erősebbek voltak a garanciák a transzparenciára, mint amikor csak az érvényteleneket összesítették”.

A lapnak arról is beszélt, hogy amíg nem lesz jogerős a győzelme, addig nem érez megkönnyebbülést, lemondani nem akar, de egy megismételt választásnak állt volna elébe. Azt állította, ezt a Fidesz sem erőltette, mert tartottak tőle, hogy még nagyobb arányban nyerhet. Itt érdemes megjegyezni, ha valóban lemondana, és így új választást kellene tartani, akkor már a Tisza Párt előtt is nyitva állna a lehetőség.

Az ellenzéki térfél jelenlegi erőviszonyai alapján (a Tisza Párt mögött a DK-n és a Mi Hazánkon kívül mindenki más támogatottsága 5 százalék alatt van) elképzelhető, hogy Karácsony Gergely elesne Magyar Péterékkel szemben. Egyelőre nincsenek ilyen kutatások, de érdekes lenne látni, ha most lenne a főpolgármester-választás, és azon a Tisza Párt is jelöltet állítana, akkor hogyan alakulna Karácsony Gergely és Vitézy Dávid támogatottsága. Utóbbival kapcsolatban már egy hónapja is megjegyeztük: kérdés, hogy egy új választásnál Vitézy Dávid érdekében beszállna-e ismét nagy erőkkel a Fidesz, továbbá meggondolták-e magukat azok az ellenzéki szavazók, akik Karácsony Gergely ellen voksoltak, de nem szívesen tennék újra a kormányoldal támogatásának árnyékában.

Mivel a június 9-i kudarcos eredmények után szétesett a hárompárti baloldali összefogás (Párbeszéd – Zöldek–DK–MSZP), sőt a Párbeszéd bele is rúgott a DK-ba – Gyurcsány Ferenc lemondását sürgették –, már az sem biztos, hogy Karácsony Gergely mögött felsorakoznának meggyengült és megsértődött (ex?)szövetségesei.

Szintén korábbi megállapításunk, hogy a kormányoldal számára előnyös, ha „Karácsony Gergely egy gyenge eredménnyel bokszzsák lesz a Fővárosi Közgyűlésben”, márpedig „Budapest zajos csatatérnek ígérkezik a következő öt évben”. Valójában az is kérdés, hogy a főpolgármester kihúzza-e a ciklus végéig, mert a közgyűlési támogatás hiányában gyorsan elfogyhat körülötte a levegő. Ráadásul Lázár János építési és közlekedési miniszter már most azzal „riogat”:

Nem kérdés, hogy csőd előtt áll a főváros.

Másfelől a kormányoldalnak időt is jelenthet egy ötéves ciklus arra, hogy a bukdácsoló Karácsony Gergely ellenében felépítsen egy erős fővárosi politikust. Az biztos, hogy a Fővárosi Közgyűlésben ott lesz Szentkirályi Alexandra és Vitézy Dávid is, de a Tisza Párt is felemelheti saját fővárosi arcát a következő választásra készülve.

Bárhogy is alakuljon, kínkeserves időszak vár Karácsony Gergelyre.

(Borítókép: Karácsony Gergely 2024. június 14-én. Fotó: Németh Kata / Index)