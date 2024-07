Egyre több a panasz a gödöllői HÉV-en uralkodó helyzetre, a MÁV azonnali lépéseket tett

A gödöllői Héven 49 bűncselekmény történt 2024 első felében, bár a rendőrség szerint ezek a számok nem támasztják alá a vonal bűnügyi fertőzöttségét. Ugyanakkor nem akarják rózsaszínre festeni a képet, ezért civil ruhás rendőrök is ellenőrzik a térséget, de a MÁV is azonnali lépéseket tett − számolt be a 24.hu a rendőrség által hétfőn délutánra meghirdetett háttérbeszélgetésről.

Gyuricza László, Kerepes polgármestere korábban a lapnak arról beszélt, hogy a szerelvényekre piszkító, dohányzó, kábítószerfogyasztó utasok többsége Kerepesre jár, ami a helyiek szerint valamiféle elosztóra utalhat a városukban.

Lauda Zoltán, a Pest Vármegyei Rendőrfőkapitányság vezetője a Rendőrpalotában hétfőn elmondta, hogy nem egyszerű a HÉV megítélése. Elmondása szerint nem szeretnék rózsaszínre festeni a képet, ugyanis nem jelenthető ki, hogy nem történnek a HÉV-en és a megállóhelyeken bűncselekmények. A konkrét számadatokra utalva közölte, hogy a 2024-ben bejelentett 49 esetből mindössze 20-nál történt büntetőeljárás, ezek többnyire vagyon ellen elkövetett bűncselekmények voltak.

Összehasonlításként megjegyezte, hogy a MÁV adatai szerint 40 ezer utas használja a H8-as és a H9-es Hévet, ami körülbelül 7 millió utazást jelent. Ehhez mérten nőtt a rendőri intézkedések száma: 1300-ról 2600-ra emelkedett, és 80-ról 130-ra nőtt az előállítások száma. Hozzátette, hogy több mint negyven civil ruhás rendőr végezte ezeket a feladatokat, főleg esti ellenőrzések esetében, ahol négy főt kábítószer-fogyasztáson értek, melyből kettő a szerelvényen tört fel nyugtatót és szívta fel azt.

A beszámolóból kiderült az is, hogy két jelentősebb elfogást hajtott végre a rendőrség, amelynek értéke körülbelül 15-20 millió forint volt:

Március végén 1,5 kilogramm kábítószert foglaltak le két személytől Kistarcsán, valamint 200 millió forintot zároltak tőlük,

egy másik esetben pedig 10 kilogramm pszichoaktív anyagot találtak, az elkövetőktől 700 milliót forintot zároltak.

Lauda Zoltán kiemelte, hogy minden esetben a megelőzés a fő cél, amely ha nem sikerül, akkor a felderítés következik. Azonban csak jogsértéseknél tudnak eljárni, ezért a rendőrség kéri a lakosságot, hogy mindig tegyenek bejelentést, a közösségi médiát ugyan figyelik, de az alapján nem lehet eljárást indítani.

Nagy Gábor, a MÁV-HÉV vezérigazgatója elmondta, hogy az utaspanaszokból az tükröződik vissza, hogy egyre több drogfüggő utazik ezeken a járatokon, és emelkedik az atrocitások száma is, amelyeknél szerencsére eddig személyi sérülés nem történt. 2024-ben eddig 1634 intézkedésre volt szükség, a többi vonalon viszont csak 556-ra, ezért újabb intézkedéseket foganatosít a MÁV:

több rendészt helyeznek át (további 15 fő került erre a vonalra, bár intézkedési jogkörük korlátozott) a rendészeket testkamerákkal látják el mobil védelmi csoportot állítanak fel a HÉV-állomásokon is több kamera lesz

A szerelvényekre azonban továbbra sem tervezik kamerák telepítését, azon egyszerű oknál fogva, hogy a kocsik többsége 40-50 éves – mondta a MÁV-HÉV vezérigazgatója.