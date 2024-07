Tiltakoznak a katonák iskolába vezénylése ellen a szülők

Online kiáltványban tiltakozik a Szülői Hang civil szervezet a katonák iskolákba vezénylése ellen. A szülőket tömörítő csoport szerint „nem így kellene megoldani a pedagógushiányt”.

Mint arról beszámoltunk, a kormány júniusban nyújtotta be, majd gyorsított eljárásban el is fogadta azt a törvényt, melynek alapján bármely 55 év feletti katona átvezényelhető a tankerületekbe, ahol még akkor is alkalmazni kell őket, ha nincs végzettségük.

Ha az illetőnek nincs megfelelő képzettsége, akkor a tankerületnek kell biztosítania a képzést, de már a képzés ideje alatt is munkát adnak neki, emellett a tankerület nem utasíthatja vissza a kivezényelt katonát.

A pedagógushiányt nem így kell megoldani! A törvény következtében arra alkalmatlan személyek foglalkozhatnak gyermekeinkkel. Az iskolában nem a feltétlen engedelmességet megkövetelő katonai szemléletre van szükség, hanem empátiára, rugalmasságra és hozzáértésre

– írta a törvénnyel kapcsolatban a Szülői Hang.

A civil szervezet kiáltványát eddig 2732 ember írta alá.

16 ezer pedagógus hiányzik a rendszerből

Ahogy azt megírtuk, nemrég átfogó tanulmány jelent meg a pedagógustársadalom magyarországi helyzetéről. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) vitairatából jól látszik, hogy az állam több mint tíz évig magára hagyta a tanárokat.

Az elkezdődött béremelésekkel együtt is a magyar pedagógusok keresnek az egyik legrosszabbul az unióban, a magyar állam pedig a legkevesebbet költi az oktatásra GDP-arányosan. További sokkoló adat, hogy mintegy 16 ezer pedagógus hiányzik a rendszerből.