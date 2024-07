Elesett az M3-as autópálya, több helyen is kilométeres torlódások alakultak ki

Több baleset is történt az M3-as autópályán, ráadásul mind a Budapest felé vezető oldalon, ezért akik a főváros felé tartanak a térségből, jobban járnak, ha elkerülik a kilométeres torlódásokat. Az M5-ös autópálya felújítás miatt torlódik, Győrött egy busz gyulladt ki, a XI. kerületben, a Karinthy Frigyes utcán pedig nem közlekedik a villamos.

Több mint 6 kilométeres torlódás alakult ki az M3-as autópálya Budapest felé tartó oldalán, Bag térségében. A dugót baleset okozza, viszont nem csak ott, hanem Fót térségében, a 17-es kilométernél – szintén a Budapest felé vezető oldalon – újabb baleset történt, amely újabb 2–3 kilométeres torlódást okoz – írta meg az Útinform.

Két személykocsi karambolozott az M3-as sztráda Budapest felé vezető oldalán, Fót térségében. A balesethez a gödöllői hivatásos tűzoltók vonultak, a raj áramtalanítja a kocsikat. A helyszínre mentő is érkezett. A járművek a leállósávon vannak, a közlekedést nem akadályozzák, de így is lassul a forgalom – számolt be a katasztrófavédelem.

További balesetek az országban

Az M5-ös autópályán, Inárcs térségében, a 31-es és 38-as kilométer között átépítik, lerövidítik a forgalomterelést. Ezért napközben mind a két irányban, Szeged és Budapest felé is egy-egy sávon lehet haladni. Budapest felé a torlódás meghaladta a 10 kilométert, aki teheti, Örkénynél térjen le az 5-ös főútra. Az ellenkező oldalon, a Szeged felé vezető oldalon 2-3 kilométeres a torlódás.

A kipufogórésznél keletkezett tűz egy autóbuszban Győrött, a Győri úton, a sofőr a Kisdobos utcánál, egy megállóban félreállt. A járművezető porral oltóval megszüntette a lángokat, emellett áramtalanított is. A győri hivatásos tűzoltók hőkamerával átvizsgálták a buszt és vízsugárral visszahűtötték a felforrósodott részeket. A járművön a sofőrön kívül húsz utas tartózkodott, ők egy másik járattal folytatni tudták útjukat.

Egymásba hajtott két személykocsi Budapest tizenegyedik kerületében, a Karinthy Frigyes és a Budafoki út kereszteződésében. A járművek a villamossínekre sodródtak, így akadályozzák a kötöttpályás közlekedést. A fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, ahová mentőt is riasztottak.