Egy világhírű könyvsorozat szerzője is feltűnik az MCC Feszten

Külföldi szakemberek is várják a látogatókat a Mathias Corvinus Collegium (MCC) háromnapos fesztiválján Esztergomban. Előadást tart többek között Peter Frankopan, A Selyemutak című világhírű könyvsorozat szerzője, az Oxfordi Egyetem professzora, Chris Rufo, a harvardi plágiumbotrány feltárója, C. Raja Mohan, India külpolitikájának egyik legnevesebb szakértője és Dan Schnur, Kalifornia legismertebb politikai tanácsadója is. Az MCC Feszt negyedik alkalommal tartja meg nyári rendezvényét augusztus 1. és 3. között.