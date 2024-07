Szijjártó Péter: A brüsszeli bürokraták beiratkozhatnának egy tanfolyamra Santiagóban

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter chilei kollégájával, Alberto van Klaveren Storkkal folytatott megbeszélésén hangsúlyozta, hogy az Európai Unió az elmúlt időszakban rendkívül sokat veszített a versenyképességéből, aminek szerinte több oka is van.

„Az egyik az Ukrajnában zajló háború, és annak a teljesen elhibázott kezelése, a szankciók, az energiaárak emelkedése, illetve természetesen az, hogy az Európai Unió, vagy legalábbis a brüsszeli bürokraták sok esetben átpolitizálják, átideologizálják még a gazdasági és kereskedelmi együttműködési kérdéseket is” – mondta a tárcavezető.

Szijjártó Péter úgy véli, ezzel folyamatosan szűkülnek az EU külső gazdasági és kereskedelmi kapcsolatainak lehetőségei, „ezért a magyar EU-elnökség idején nagy erővel fogunk dolgozni a közösség külső gazdasági és kereskedelmi kapcsolatainak fejlesztésén”.

A külgazdasági és külügyminiszter aláhúzta: Chile a világgazdaságba egyik legmélyebben integrálódott ország, amely az elmúlt nyolc évben harminc állammal és integrációval tudott szabadkereskedelmi megállapodást kötni.

Egy ilyen tanfolyamra a brüsszeli bürokraták Santiagóban be is iratkozhatnának gyorsan, hogy [megtanulják,] hogyan kell hatékonyan szabadkereskedelmi megállapodásokat kötni

– jelentette ki, majd hozzáfűzte, hogy „mivel Chile egy ilyen mélyen integrálódott ország a világgazdaságba, ezért a vele való szorosabb együttműködés új lendületet hozhatna az európai gazdaság számára”.

Magyarországon is napirenden lesz

A miniszter leszögezte: Magyarország ezért arra törekszik a következő fél évben, hogy még idén le lehessen zárni az EU és Chile közötti, úgynevezett korszerű keretmegállapodás ratifikációját, ez ugyanis nagy lendületet adhatna a kapcsolatok fejlesztésének.

„Természetesen Magyarország is élen kíván járni e folyamatban, úgyhogy a parlament őszi ülésszakán az EU–Chile korszerű keretmegállapodás ratifikációjának kérdése napirenden is lesz, és reméljük, hogy így tesz majd a többi ország is, illetve a brüsszeli intézmények sem fognak késlekedni” – mondta Szijjártó Péter az MTI szerint.