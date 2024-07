Ötven új csuklós autóbusz érkezik Budapestre jövőre

Az MTI közlése szerint a BKK és az ArrivaBus Kft. tízéves szerződést kötött, amely ez idő lejárta után további két évvel meghosszabbítható. A megállapodás értelmében a jövő nyártól kezdve fokozatosan érkeznek majd a Mercedes legmodernebb, alacsony padlós Citaro G típusú autóbuszai Budapestre.

Az új járművek akadálymentesek, tágas férőhelyekkel, légkondicionálóval, fedélzeti kamerákkal és korszerű utastájékoztató rendszerrel lesznek felszerelve.

Az új csuklós autóbuszok elsősorban Dél-Budán, Dél-Pesten és a Rákóczi út– Thököly út – Újpalota útvonalon közlekednek majd.

A közlemény arra is kitért, hogy a most aláírt szerződés 50 csuklós autóbusz forgalomba állítását tartalmazza., valamint június közepén ugyancsak 50 csuklós autóbusz üzemeltetésére kötöttek szerződést az ArrivaBus Kft.-vel, és további 50 szóló autóbusz üzemeltetéséről is megállapodás születhet.