Nincs klíma a 3-as metrón, és jó ideig még nem is lesz

A BKV közbeszerzési eljárás keretében még mindig csak a légkondicionálók beszerzésére ajánlatot adó gyártókkal tárgyal, megállapodás nincs. A szerelvények orosz gyártójával sincs érdemi előrelépés, a BKV kezdeményezte per is még csak kezdeti szakaszában van. Közben a vonatvezető rendszerrel is akadt egy kis probléma.