24.hu: Simonka György Orbán Viktort is próbálhatta meggyőzni ártatlanságáról

Novemberre halasztották Simonka György büntetőperének folytatását, de az ügy koronatanúja március óta többször is színre lépett, és felolvasták a vallomásait a bíróságon. E szerint Simonka György megpróbálta politikai befolyását érvényesíteni az eljárásban – írja a 24.hu.

A koronatanú azt állította, Simonka Györgytől van tudomása arról, hogy a politikus Rogán Antallal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterrel és Kubatov Gáborral, a Fidesz pártigazgatójával, egyben alelnökével több találkozót is folytatott a nyomozás és a büntetőeljárás közben.

A vallomás alapján a volt képviselő azzal érvelt a kormánypárti vezetőknek, hogy az ügyészek olyan erővel léptek fel ebben a gazdasági ügyben, ami nem volt indokolt. A vallomásban az is szerepel, hogy Simonka György folyamatosan kereste a kapcsolatot az említett két vezető fideszes politikussal, valamint megpróbált eljutni Orbán Viktor miniszterelnökig is, akinek levelet írhatott.

A lap a tanú állításaival kapcsolatban kereste a politikusokat, de cikkük megjelenéséig nem kaptak válaszokat.

Megszólalt Simonka György

A tanú arról is beszélt, hogy Simonka György Romániába menekülhetett volna az eljárás elől. Simonka György a lap érdeklődésére közölte: nem tartja elegánsnak és korrektnek, hogy a tanú már most nyilatkozik a sajtónak, miközben a meghallgatása és vallomástétele még folyamatban van és november végéig biztosan eltart.

„J. Gábor újból befolyásolni próbálja az eljárást, most azzal, hogy nyilatkozik azoknak a médiumoknak, akik hisznek az ő pletykákra alapuló vallomásának. Azért mondom, hogy pletykákra alapuló, mert ő maga is bevallotta, hogy semmit nem látott, semmit nem tapasztalt, csak másoktól hallott szóbeszédeket, és ezt úgy adta elő, mintha ő is jelen lett volna a történéseknél. Ezzel szemben azok, akik már meg lettek hallgatva, cáfolják az ő meséit. Ezzel megtévesztette a hatóságokat is, aminek a következménye lett többek között a vádemelés is” – fogalmazott Simonka György.