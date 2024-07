Megvan Orbán Viktor békemissziójának következő állomása

„Jobb pályán” a mottója az idei tusványosi nyári szabadegyetemnek, amelyet július 23–28. között tartanak. Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke, a szabadegyetem alapítója a keddi budapesti sajtótájékoztatón elmondta: nagyon fontosnak tartják a mostani politikai körülmények között is azt az elvet, hogy jobb párbeszédet folytatni, mint konfrontációba bocsátkozni.

Tusványos fő ereje, hogy mindig is a kooperáció, a párbeszéd és nem a konfrontáció, a monológ volt a sajátja – állapította meg Németh Zsolt, aki úgy látja, rég volt olyan nagy szükség a gondolkodásra, a politikai kérdések elemzésére, mint most.

Németh Zsolt az orosz-ukrán háborút politikai korszakhatárnak nevezte, kiemelve: a háború és béke kérdése meghatározza a következő évtizedeket, a politikai, közéleti kérdések mellett a gazdaság jövőjét is. A fideszes politikus a magyar miniszterelnök „békemisszióját” már most sikeresnek nevezte.

Egyedülálló az a visszhang, amit a békemisszió kiváltott, és érzékelhető a trendfordulat a békenarratívákban. Egyre erőteljesebb visszhangot kap, hogy nem lehet katonai megoldásban gondolkodni, hanem diplomáciai megoldásra van szükség. A »békemisszió« fontos állomása lesz Tusványos, ahol szombaton mond beszédet a kormányfő

– árulta el Németh Zsolt.

Orbán Viktor a közelmúltban Kijevben, Moszkvában, Pekingben, valamint Washingtonban járt. A miniszterelnök moszkvai és pekingi útja több kritikát is kiváltott az Európai Unió vezetői körében.

A külügyi bizottság elnöke kitért arra is, a béke gondolata önmagában nem elég, a megvalósulása azon múlik, van-e megfelelő politikai erő és befolyás. A Patrióták Európáért frakció megalakulása egyfajta fordulatot jelez Európában, hosszú ideje „benne van a levegőben” a nemzetközi jobboldal megerősödése, és ez nem is lehet vita tárgya az európai parlamenti választások függvényében. Az új frakció feladatának nevezte a közösségi, nemzeti és egyéni alapjogok védelmét. A tömörülés az Európai Parlament harmadik erejévé, „élcsapattá vált”. Németh Zsolt fontosnak tartja, hogy a frakcióban az általános alelnöki posztot Gál Kinga tölti be.

Németh Zsolt a magyar uniós elnökséggel kapcsolatban elmondta, különösen fontos, hogyan tudnak Magyarország arculatán javítani, szembeszállni a Magyarországot sújtó előítéletekkel, amely a magyar politikát érinti. Jelezte: elmondják majd, hogy a tűzszünetre vonatkozó javaslatuk nem szolgál orosz érdeket. Szemben Olaf Scholz német kancellár kijelentésével, nem az ukrán kapitulációt célozzák, hanem az esélyt arra, hogy Ukrajna szuverén, demokratikus országgá válhasson. Úgy látják, ennek esélyei a háború elhúzódásával napról napra romlanak.

A határon túliak helyzete

Németh Zsolt a jövő tervezését illetően hangsúlyos helyen említette a határon túli magyar közösségeket. Ahogy Európában, úgy itt, a térségben is szeretnék, ha az életminőség javulna, aminek nagyon fontos része a kisebbségi jogok biztosítása, a magyar elnökségi prioritások között kiemelt a kulturális sokszínűség és örökség védelmét célzó pont.

A politikus arról is beszélt, hogy választási év kellős közepén vannak, Romániában parlamenti és elnökválasztást tartanak még az év folyamán. Elkötelezettek az erős magyar képviselet megőrzése mellett, és célként jelölte meg, hogy meg tudják védeni az etnikai alapon szerveződő politikát a külhoni magyarság számára, „ezt a típusú politizálást jelentős támadások érik, de nem hajlandóak kompromisszumot kötni”.

A fideszes képviselő felidézte, hogy 1990-ben még Bálványosfürdőn rendezték meg az első szabadegyetemet és fesztivált, amelyet hét évig tartottak azon a helyszínen. Ezután költöztek át Tusnádfürdőre, de lassan azt a helyszínt is kezdik kinőni, „a helyszínnek óriási a vonzereje, a Kárpát-medence egyik legszebb üdülőhelye. Kötetlen körülmények között van lehetőség az eszmecserére az anyaországiak, a határon túliak és az európai fiatalok között”.

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Szövetség alelnöke arról beszélt, hogy ők nem sokat változtak az elmúlt 33 évben, de a világ annál inkább. A Jobb pályán mottóról szólva kiemelte, sokan temetik a politikai pálya jobb- és baloldalra történő felosztását, de ők mégis ragaszkodnának hozzá, „az alapítók meghatározott értékrend mentén gondolták végig Tusványost, s mindig a jobbra való törekvés jellemezte a szervezők munkáját”. A politika feladatának nevezte, hogy a nemzetpolitikai kérdéseket napirenden tartsa, úgy látta, ez sikeresen megvalósult. Toró T. Tibor szerint ilyen gazdag programmal még nem készültek, és az olimpiához kapcsolódva kiemelte a sporttal kapcsolatos rendezvényeket.

Tárnok Mária magyarországi főszervező, a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány kuratóriumi elnöke elárulta: ezer előadó lesz jelen a nyári egyetemen, amelyet 76 partnerrel közösen 34 programhelyszínen, 3 ezer szervező közreműködésével készítettek elő. Kedd este megnyílik az online regisztrációs felület, szombatra külön regisztráció lesz, amelyet a honlapon lehet megtenni. Négy óra előtt a belépés ingyenes a tábor területére.